Serényen dolgoztak az apró kezek. Gyöngyfűzés, színezés, barkácsolás, nemezelés is szerepel a meghirdetett táborok programjai között a Napsugár Gyermekházban. Nyolc turnus során közel negyven foglalkozást kínálnak.

– Rengeteg új táborozónk van, tele vagyunk hatéves picikkel, de vannak tíz és tizennégy év közöttiek is, velük már egészen más együtt dolgozni. Többségük „napsugaras” gyerek, évek óta visszajárnak, később a közösségi szolgálat idején is keresnek bennünket – számolt be tapasztalatairól Csehné Kovács Sarolta, a Napsugár Gyermekház vezetője.

A délelőtti, délutáni vagy egész napos foglalkozások közül mindenki megtalálja a magának valót. A táborokra idén online lehetett jelentkezni. A hétfő a bemutatkozásé, ekkor ismertetik meg a résztvevőkkel az alapvető szabályokat is, majd kezdődhet a műhelymunka.

Körbe is néztünk az intézmény udvarán. Mindegyik teremből más-más hangok szűrődtek ki, akadtak, akik pihenésképpen az udvarra kihelyezett sporteszközök közül választottak.

Az egyik műhelybe bekukkantva a kisebbek varázsképet készítettek. A megrajzolt fólia és a kiszínezett lap közé fehér papír került, a keret összeillesztése után csak a felragasztott fül meghúzását követően pillantható meg a teljes kép.

Minden nap valami más készül, így a gyerekek megtanulják a helyes eszközhasználatot, ami fejleszti a finommotorikát, ezáltal javulhat az írásképük, de még a szem-kéz koordinációjuk is

– sorolta az előnyöket.

A következő szobából hangos kopogtatás és fűrészelés hangja hallatszott. A barkácsolást próbálhatják ki a táborozók, meglepő, hogy ezen a foglalkozáson szép számmal akadnak lányok is. Serényen dolgoznak a kisebb-nagyobb makettházakon.

Sok családban nem is használnak szerszámokat, például csavarhúzót, kalapácsot vagy fúrót, itt legalább ezekkel is találkoznak

– tette hozzá.

A gyöngyfűzők már éppen a közeli étterembe indultak ebédelni, így a nemezelőkhöz pillantottunk be. A tizenegy éves Válik Petra már nem először választja ezt a foglalkozást. A gyapjú tépkedésével keverte a színt, miközben válaszolt a kérdéseinkre.

– Évek óta járok ide, rengeteg dolgot készítettünk már ezzel a technikával. A táskát például használni is szoktam. Most a saját terveim alapján egy faliképet állítok össze, középre egy békát terveztem, mellé virágokat és pillangókat – mutatta a fiatal lány, majd kitért a részletekre is.

– Feketével jelöltük ki a körvonalakat, utána a színt rakjuk rá, majd három réteg fehér gyapjút, azt nemezelve áll majd össze a kép. Meleg vízzel dolgozunk, a kezünket szappanozzuk, hogy jobban csússzon – magyarázta.

Az elkészült alkotásokat a táborozók haza is vihetik.

Sorra bővítik a programok palettáját

A megyeszékhelyen és annak környékén több mint hetvenféle tábor közül választhatnak a szülők, a döntésnek az érdeklődési kör mellett a pénztárca szab határt. A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. is évről évre különböző turnusokat hirdet. Ahogy arról korábban tájékoztattak: a megszokott atlétika-, kajak-kenu vagy vívótábor mellett idén evező- és dzsúdófoglalkozást is hirdettek. Az óvodások az elmúlt héten a besenyszögi Vehiculum-házban jártak, ahol egyebek mellett az udvaron elhelyezett szalmabálákon rendeztek futóversenyt. Az épületben pogácsát formáltak a szorgos kezek, melyeket sütés után meg is kóstolhattak.