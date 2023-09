Riport 1 órája

Közel nyolcmillióba kerül egy jegy a titokban Szolnokra érkezett Orient Expresszre

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy történelmi pillanatokat éltek át mindazok, akik hétfő reggel kint álltak a szolnoki vasútállomás 8. vágányának peronján. Sokan ámulva nézték a világhűrű Orient Expresszt, igaz, olyan is akadt, aki mindeközben csak arról faggatta kollégánkat, nem tudja-e véletlenül, mikor indul a debreceni vonat? Mi is megnéztük az életre kelt legendát, a járművet, amely a híres krimiírót, Agatha Christiet is megihlette..

A legendás Orient Expressz hétfő reggel fél kilenc után gördült be a szolnoki vasútállomásra Fotó: Nagy Balázs

A napokban arról kapott információt szerkesztőségünk, hogy hétfőn délelőtt Szolnokot is útba ejti a legendás Orient Expressz, mely a főváros felé halad majd. Pontos érkezési időpont hiányában reggel a vasútállomáson érdeklődtünk, mikor pillanthatjuk meg a fényűző nosztalgiajáratot. Volt, aki úgy vélte, a békéscsabai vonat után a tizenhatos vágányra fut be a kultikus szerelvény, míg másutt csupán egy könnyed mosollyal konstatálták az expresszre vonatkozó érdeklődésünket. A választ, némileg burkoltan, a hangosbemondó jelentette, miszerint hamarosan különvonat halad át a nyolcas vágányon... Reggel fél kilenc után néhány perccel aztán a peronon állók óriási örömére begördült az állomásra a híres Orient Expressz, hivatalos nevén a Venice Simplon-Orient-Express. Az Isztambul-Párizs vonalon közlekedő nosztalgiavonat a főváros felé folytatta útját. A legendás szerelvényt csupán néhányan látták a helyszínen, a várakozók jó része mindjárt a telefonját kereste, hogy fotókat készítsen a korántsem hétköznapi járműről. Igaz, a közelünkben álló egyik szépkorú hölgyet nem a legendás szerelvény érdekelte.

– Elnézést kedveskéim, nem tudják, mikor indul a debreceni vonat? – fordult hozzánk, miközben az Orient Express méltóságteljesen elgördült mellettünk. A gyönyörű szerelvény egyfajta időutazásra hívott mindenkit, aki láthatta hétfőn reggel. Nem új keletű dolog, hogy erre közlekedik a luxusvonat, az elmúlt időszakban többször is áthaladt már Szolnokon. Ugyanakkor tudni kell, hogy nem szokták hírelni az érkezését, meglehetősen ritkán lehet információkat szerezni arról, hogy pontosan mikor érkezik a városba – beszélt a látogatásról Kiss M. Jenő. A szolnoki helytörténeti gyűjtő elmondta, gyakran tudomást szerez arról, mely híres szerelvények érintik a vármegyeszékhelyet, az Orient Expressz jöveteléről viszont ő is csak a vasúttörténetet kutató szakemberektől hallott. Az expresszvonatot a legtöbben Agatha Christie Gyilkosság az Orient expresszen című könyvéből ismerik, amelyben a híres belga detektív, Hercule Poirot nyomoz egy rejtélyes gyilkosság ügyében. A szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtárban ma is nagyon sokan keresik a szerző e remekművét. – Mint minden Agatha Christie-mű iránt, így a Gyilkosság az Orient Expresszen című alkotás iránt is rengetegen érdeklődnek, fiatalok és idősek egyaránt – mondta a könyvtár kommunikációs munkatársa. Vona-Gődér Krisztina hozzátette: az örökzöld történetekre építve krimikörnek is otthont ad az intézmény. Májusban pedig kriminapot is tartottak. Amint azt a Venice Simplon-Orient-Express foglalási oldalán megtudhattuk, több viszonylatban is közlekedik a pazar járműcsoda. A Párizs-Isztambul vonal mellett a London-Verona, a London-Róma, a Firenze-London, valamint a Velence-Amszterdam útvonalra is befizethetnek azok, akiket rabul ejtett a nem mindennapi luxusjárat. A Párizs-Isztambul járatra mintegy 17 500 fonttól (7,6 millió forint) kezdődnek a jegyek.

