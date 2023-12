– Mi az az aikidó?

– Szó szerinti fordításban azt jelenti, hogy a szeretetteljes életenergia útja, s szokták még mondani, hogy az ellent nem állás művészete.

– Honnan ered, mi a története?

– Uesiba Morihei sensei, vagyis nagymester volt az alapítója ennek a harci művészetnek, vagy inkább útnak. Ő többféle harcművészetet gyakorolt, mivel fiatalon gyenge fizikumú volt. Az aikido többféle harcművészet ötvözetéből született meg. A nagymester a művészetek iránt is vonzódott, s mélyen vallásos volt, így ezek is hatottak rá. Így alakította ki azt a mozgásrendszert, azt a tradíciót, hogy a gyakorlás és figyelem által elérhető egy olyan lelkiállapot, amiben jól érzi magát. Akik ezt gyakorolják, úgy érzik, minden rendben van körülöttük, mert belül minden a helyére kerül. Az alapító nem nevezte el, később egy tanítvány adta az aikido nevet.

– Ezt a lelkiállapotot más mozgásforma nem tudja megadni?

– Jogos a kérdés. És a válasz az, hogy de igen. Így a thai-chi vagy a jóga. S minden olyan mozgásforma, ami közben meditatív állapotba lehet kerülni. Ezek lehetnek szabad mozgások vagy akár tánc, például a balett is. És a harcművészetek egy része is, így a hozzám legközelebb álló aikido.

– Mi az oka annak, hogy egy harcművészetben ilyen lelkiállapotot lehet elérni?

– A kulcs az összpontosítás.

– Miért jöttek ezek a harcművészetek létre?

– Szükségből, a szűk- és tágabb környezet megvédésére szolgáltak ezek a módszerek. A harcművészetek mégsem erről szólnak. Nem a mások felett aratott győzelem a lényeg, hanem az önmagunk- és gyengeségeink felett aratott diadal. Meg tudjuk figyelni gyakorlás közben, hogy mik tesznek minket erősség vagy gyengévé, erre kell összepontosítani. Ha már tudok magamra figyelni, érzem, mennyire vagyok képes másokra figyelni. Ezekkel együtt meg kell tanulni a testtartást, meg kell találni a súlypontot, a távolságot és időt fel kell mérni megfelelően. A gyakorláshoz kell egy segítőtárs.

– Mik az alapelvek?

– Először is az, hogy magunkkal legyünk tisztában. Az az alap, amire tudunk építkezni. Az aikidoban például az egyik legfontosabb a gravitációs tengely érzékelése. Ezt nagyjából úgy kell elképzelni, minta egy súlyfürdőben lennénk, állunknál, tarkónknál felfüggesztve. Nagyon fontos még az ellazulásból való elmozdulás elve is, ezt úgy kell megtenni, hogy nem fektetünk be felesleges energiát. A fizikális központunk tartása is fontos, ahogyan az érzelmi és szellemi központ is legalább annyira hangsúlyos. Ezeket folyamatos fókusz alatt kell tartani.

– Mi a tapasztalat? Mennyi idő alatt lehet elsajátítani az alapelveket?

– Ha valaki szerencsés, akkor egy perc alatt is megvilágosodhat, de olyan is van, hogy egy élet is kevés. Azért kell idő ahhoz, hogy a gondolkodásunkat megváltoztathassuk ebben a testben.

– Hogyan lehet felismerni az aikidot, s azokat, akik ezt űzik?

– Külsőség alapján, más öltözékben vagyunk. Van egy tradicionális viselet, egy nadrágszoknya szerű, úgynevezett hakama, több hajtással. És ezek mellett színek alapján is.

– De mégsem egyforma minden aikidos. Miért vannak más-más az aikidosok stílusa?

– Azért, mert nincs két egyforma ember, hiszen mindenkinek más a térlátása, a testfelépítése, a mozgása és persze a személyisége.

– Ebben a harcművészetben nincsen verseny?

– Nincs! Amiben versenyt rendezünk, abban szabályok vannak. Az aikodóban nem így van. Itt nem az a cél, hogy úgy tegyük a másik embert harcképtelenné, hogy baja történjen, hanem csak annyira fájjon neki, amennyire ő szeretné. A másik energiát használjuk a védekezésre.

– Hogyan lehet az aikodót kamatoztatni az életben?

– Például úgy, hogy nem konfrontálódunk másokkal. Ha valaki rossz gondolattal van felénk, akkor arra már az érzékeléssel tudunk reagálni méghozzá higgadtan, nyugodtan, amit nem feltétlenül tettekkel kell megtenni. Természetesen van olyan, hogy utóbbit is be kell vetni, ha például nem tudsz gondolatokkal a "támadóhoz" csatlakozni.

– Mindenki el tudja az aikidot sajátítani?

– Igen, csak kell hozzá egy felismerés. Legfőképpen az, hogy önmagunkat ismerjük.

– És végül: mi az útravaló a hallgatóknak?

– Próbáljon meg mindenki megnyugodni néhány pillanatra, figyeljen a gondolataira, s tegye meg a lépést afelé, amit szeretne megvalósítani.

Hogy hogyan érhetjük el az aikidó által az öröm érzését, arról is részletesen beszél az aikidó mester. Ahogyan arról is szól, hogy a harcművészet abban is segíthet, hogy meg tudjuk tartani a mindennapjainkban a motivációt. A beszélgetésből az is kiderül, hogy hol keresheti fel a szolnoki aikidósokat, aki kedvet kapott ehhez az úthoz.

