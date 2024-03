– Három szuka és három kan jött világra, délután négykor kezdődött az ellés, este tizenegy körül érkezett meg az utolsó kiskutya – kezdte a szolnoki származású Kröpfl Erzsébet. Hozzátette, minden rendben, természetesen zajlott, a kicsik egységesen, szép súllyal érkeztek.

Erzsébet szerint már most látszik, hogy Solka nemcsak remek mentőkutya, hanem igazán jó anya is. Mint arra sokan emlékezhetnek, Solka volt az a magyar hős, aki gazdájával a tavaly februári, törökországi földrengés utáni mentőakció során csodával határos módon túlélőt talált a romok között.

Solka először adott életet kicsinyeknek

Fotó: Kröpfl Erzsébet

– Szinte a szükségleteit is alig akarja elvégezni az udvaron, pár perc alatt kész, és már megy is vissza hozzájuk, egy pillanatra sem távolodik el tőlük – magyarázta. A szakember elárulta, már most mindegyik picinek van gazdája, a kanok közül az egyik viszont velük marad.

– Azt hiszem körvonalazódik, melyikük lesz, de egyelőre nagyon aprók még, a szemük is csak két hetesen nyílik ki, a személyiségük meg ezután – mondta mosolyogva.

Az újdonsült családot az állatorvos is meglátogatta, mindent rendben talált, elégedetten távozott.

A kicsik közül valamelyikük mentőkutyaként mamájuk nyomdokaiba lép majd Kröpfl Erzsébet oldalán

Fotó: Kröpfl Erzsébet

– Solka első ellése ez, de egyben az utolsó is lesz, a későbbiekben nem szeretnék almot neki – magyarázta a gazdi, aki ő maga szintén ébred éjszaka, hajnalban, ha sírnak a kicsik.

– Ez már csak így megy. Megnézem őket, biztos ami biztos, de semmibe nem kell beavatkoznom, ez egy optimális méretű alom, Solka győzi tejjel, gondoskodással, igazi ősanya...

A tavaly ősszel egy ijesztő autóbalesetet átélt kutyakiképző szakember azt is elárulta, májusban már visszatérnek a tréninghez, versenyekhez, addigra pedig eldől, melyik kölyök marad a „csapattal.”