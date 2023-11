Kröpfl Erzsébet arról is beszámolt, hogy sok segítséget kaptak a francia hatóságoktól. Az ominózus éjszakát a helyi tűzoltóságon töltötték, és bár kimerültek voltak, de a sokk hatásától nem tudtak aludni...

– Semmi testi bajunk nincsen, de mentálisan nagyon megviselt bennünket a baleset. Még most is remegünk, és a szörnyű pillanat beégett a retinánkba. A kutyusok miatt sokat aggódtunk, nincs-e valamilyen belső sérülésük. Velük lelkileg is többet törődtünk, próbáltuk belőlük kifuttatni a traumát. Az elmúlt nap a rendőrségi jegyzőkönyvek felvételével, a helyszíneléssel, a kölcsönautó beszerzésének intézésével és hosszú várakozással, a gondolataink összegzésével telt – árulta el Erzsébet.

A KHN tagjának kisbusza totálkáros lett, speciális szereléseik, valamint az utasterébe szerelt nyolc darab kutyakennel egy része is megsérült. Ráadásul az összeroncsolódott autó – Kröpfl Erzsébet saját gépjárműve, mely elengedhetetlen eszköze munkájához és mentőkutyás hivatásához – menthetetlenné vált.

– Erzsébet magasan képzett mentőkutyás csapattagunk, aki számos éles bevetésen vett részt, ideértve a törökországi földrengés áldozatainak felkutatását és mentését is. Most rajtunk a sor, hogy segítsünk neki, ezért adománygyűjtést szervezünk Erzsébet számára, hogy folytathassa mindennapjait és mentőkutyás tevékenységeit hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Ez az első alkalom 25 éves mentőkutyás pályafutásunk során, hogy társadalmi összefogást és segítséget kérünk. Hálásan köszönjük, ha támogatásukkal hozzájárulnak, és egy méltányos összeget küldenek a megadott bankszámlaszámra. Kérjük, a közlemény rovatba írják bele: „autó”. Köszönettel és tisztelettel: a KHN csapata – fogalmazták meg kérésüket a Kutyák Határok Nélkül csapatának tagjai Facebook-oldalukon.

Kutyák Határok Nélkül számlaszám:

10101119-22967200-01005006 MBH Bank Kutyák Határok Nélkül (Cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 27.).