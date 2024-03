Hallgat a nevére, mindenhova követi gazdáját, az utcán pedig pórázon sétál Törpilla, aki a leírás ellenére nem kutya, hanem egy minnesotai törpemalac. és egy törökszentmiklósi házaspár kedvence.

Törpillát, a törpemalacot rendszeresen megsétáltatja gazdája, Molnár Mihály Törökszentmiklós egyik utcájában

Fotó: Mészáros János

– Itt született a szomszédunkban, kicsi korában kaptuk még, akkor olyan 8 hetes volt, most már 5 hónapos. Nagyon okos állat, kiváló a szaglása, figyelmes, és jó a hallása is, bár néha feltúrja a kiskertet– mesélte az árokpart zsenge füvét falatozó Törpilláról gazdája. Molnár Mihály azt is elmondta, a malac legjobb barátja a család németjuhász kutyája, akivel nagy az egyetértés, csak akkor van egy kis féltékenykedés, ha az eb éppen több figyelmet kap.

– Ilyenkor odadugja az orrát a lábamhoz, bökdösi, hogy foglalkozzam inkább vele – mondta Mihály. Azt is elárulta, jóval nagyobb testű disznótársát folyamatosan regulázza Törpilla, aki hamar megmutatta, ki az malacok ura a család portáján.