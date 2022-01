Ennek érdekében vasárnap délelőtt Hubai Imre Csabával, a Karcagi Nagykun Vadásztársaság elnökével, valamint Tömöry Zoltán fővadásszal, Herczeg Gábor és Szűcs Attila hivatásos vadászokkal a kunlaposi határrészen lévő kiépített vadetetőkbe helyeztek ki szálas- és abraktakarmányt, kukoricát, zabot, lucernaszénát, káposztaféléket és takarmány sót, ezzel is segítve a vadásztársaság területén folyó szakmai munkát. Az énekes madarakra is gondoltak a szakemberek ebben a hidegben, a Kunhegyesi úti vadászház területén lévő madáretetőket is feltöltötték eleséggel.