Emberemlékezet óta nem volt ekkora aszály

– Minden szempontból jó évünk volt tavaly, hasonlót reméltünk 2022-re is. Tele voltam tervekkel – felelte hírportálunk megkeresésére Urbán Zsombor. – Az első intő jel az AdBlue hiánya volt, majd a nitrogén műtrágya ára is az egekbe szökött. Márpedig nitrogén nélkül nincs termés. Az ára nem ment vissza, miközben az alkatrészek és gépek árai is emelkedni kezdtek – idézte fel a Tiszaderzs környékén gazdálkodó szakember. Hozzátette: a munkabéreket is az emelkedő árakhoz kellett igazítani.

Egészen júniusig volt ok az optimizmusra még a szomszédban zajló háború ellenére is. Az aszály beköszöntével azonban minden megváltozott. A búza egy része 10–20 százalékos termést produkált, míg az olajretek és a kukorica már-már értékelhetetlen.

– Huszonhárom éves pályafutásom alatt voltak aszályos évek, például 2003-ban vagy 2009-ben, de egyik sem volt ehhez fogható. Az egyetlen pozitívum, hogy az aszályos éveket általában csapadékos követte, reméljük, jövőre is csak lánctalpas kombájnnal tudunk majd aratni – jegyezte meg. Úgy látja, most elméletileg hiánynak kellene jelentkezni a kínálati oldalon, ami magas árakat feltételez, ugyanakkor ehhez képest most stagnál a piac.