Két nagyberuházás miatt is felbolydult Szolnok a közelmúltban, egy harmadik mégis lepipálhatja őket, pedig hétfőig senki nem is hallott róla.

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

Még tavaly novemberben, egy szolnoki gazdasági fórumon utalt arra Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, hogy új ipari nagyberuházás érkezhet a jászkunsági vármegyeszékhelyre. Aztán idén februárban Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere az elmúlt száz év legnagyobb beruházásaként harangozta be a fejlesztést, miszerint hatmilliárd forintból új tanműhelyek épülnek Szolnokon. Összértékében viszont még ezen is túltesz a MAVIR Zrt. hírportálunk által is közölt, mindenféle előjel nélküli hétfői bejelentése, hogy 8,5 milliárd forint összegben Magyarország messze legnagyobb energiatárolóját építik meg Szolnokon.

Hogy a 20 megawattos teljesítményű, 60 megawattóra kapacitású, száz százalékban uniós finanszírozású tároló pontosan mekkora, érzékelteti, hogy teljesítménye nyolcszorosa lesz a jelenleg legnagyobb százhalombattai tárolónak.

Ezzel – mint írtuk – Közép-Európa egyik legnagyobb tárolója lesz majd a szolnoki.

A MAVIR fejlesztése annyiban közös a miniszteri bejelentéssel, hogy mindkettő a 32-es út mentén épül majd. Ám míg az esetleges ipari beruházást az Abony felé vezető út mellé tervezik, addig a tároló a Zagyvarékas felé tartó szakaszon létesül. Mindez az európai uniós közbeszerzési értesítőben olvasható, ott az áll, hogy a tároló a szolnoki MAVIR alállomás közelében, attól másfél kilométerre épül majd. Az értesítőben szerepel az is, hogy a közbeszerzést eredetileg 14 milliárd forintra írták ki, ám a nyertes kivitelező Forest-Vill Kft. 5,5 milliárd forinttal kedvezőbb ajánlatot tett.

A bejelentés kapcsán az NRGreport szaklap azt írta, új szintre lép az energiatárolás Magyarországon. Németh Csaba, a budaörsi székhelyű kivitelező cég ügyvezetője a lapnak azt nyilatkozta, büszkék arra, hogy elnyerték a szolnoki projektet, amely nem csupán számunkra mérföldkő, hanem országos szinten is. Kiemelte, a fejlesztést az egyre növekvő piaci igények indokolták. Hozzátette, a szolnoki projekt hatalmas lépés, a jövőben is több kapacitás-bővítésbe szeretnének bekapcsolódni országszerte.

A szolnoki munkálatokkal mindenesetre iparkodniuk kell. A közbeszerzést tavaly év végén nyerte meg a Forest-Vill, a szerződést idén februárban írták alá, a tárolóknak pedig már 2025 első felében állniuk kellene. Vagyis az építkezésre alig több mint egy évük van.

A sietséget indokolja, hogy hazánkban 2023-ban a naperőművek beépített teljesítménye meghaladta az 5600 megawattot. 2022-ben ez a szám 4000 megawatt volt, vagyis egy év alatt 1600 megawattal nőtt a naperőművek termelése. Márpedig ezt az energiát valahol tárolni kell, mivel a napelemek termelése időjárásfüggő.

Mindez egyébként egybecseng hazánk jelenlegi energetikai elképzeléseivel. Orbán Viktor kormányfő februári évértékelőjén arról beszélt, a jövő a zöldenergiáé. A zöldátálláshoz a zöldenergiát meg kell termelni, és tudni kell tárolni is. Erre vonatkozóan kiemelte, Magyarország naperőmű-fejlesztési programja vágtat.

Ehhez a vágtatáshoz, úgy fest, most Szolnok is adhat egy lovat. A 32-es út mentén már 2022-ben megkezdte termelését hazánk egyik legnagyobb napelemparkja, átellenben pedig jelenleg is dolgoznak a munkagépek egy újabb park építésén. Melléjük épül most egy európai mértékben is jelentős tároló, vagyis Szolnok megkerülhetetlen szereplője lehet a hazai napenergia-termelésnek. A hír kapcsán Szalay Ferenc, Szolnok polgármestere is emlékeztetett, a városban működik Magyarország legnagyobb napelemparkja, és itt épül Közép-Európa egyik legnagyobb energiatárolója is.

A beruházás jelentőségéről érdeklődtünk a MAVIR Zrt.-nél is. A cég válaszában azt írta, Szolnok térségben jelentősen növekszik a megújuló energiát hasznosító erőművek száma, ami nagy terhelést okoz a 22 kV-os hálózatnak, és ezen keresztül a MAVIR ZRt. 132/22 kV-os szolnoki alállomásán üzemelő transzformátoroknak. A tároló jelentősen növeli az említett hálózati elemek üzembiztonságát, így a beruházás jelentősége egyrészt ennek a műszaki kihívásnak a megnyugtató rendezését jelenti. Másrészt a MAVIR jelentős saját megvalósítási és üzemeltetési tapasztalatot is szerezhet az ipari méretű akkumulátoros energiatárolók vonatkozásában, amely technológia a várakozások szerint egyre jelentősebb szerepet kaphat a jövőben a hazai villamosenergia rendszerben is.