Az ügyészség tájékoztatása szerint az orosházi férfi év elején úgy döntött, hogy különféle drogokkal fog üzletelni, ezért egy ismeretlentől kábítószernek minősülő anyagokat szerzett be.

Később felvette a kapcsolatot a tiszabői férfival, és ezt követően egymástól különféle drogokat szereztek be és adtak el egymásnak. A kábítószereket a férfiak a lakóhelyükön tárolták, adagokra szétosztották, csomagolták, majd azokat az orosházi férfi Orosházán, a tiszabői pedig Szolnokon és környékén pénzért rendszeresen értékesítette – írja a beol.hu.

Az orosházi férfi tevékenységéről tudott az élettársa is. A nő – a férfi utasításai szerint – is szerepet vállalt a kereskedelemben: porciózta, csomagolta a drogot, esetenként át is adta azt a vevőknek és átvette annak ellenértékét is. Az orosházi pár otthonában a hatóság a dílerkedéshez szükséges eszközöket, droggyanús anyaggal szennyezett tárgyakat talált.