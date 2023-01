Gyakran érkezik megkeresés különböző oktatási intézményekből (óvodától a középiskoláig) a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitánysághoz, melyben kérik, hogy egy-egy esemény kapcsán színesítsük rendezvényüket – tájékoztatta hírportálunkat a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense. Sipos-Kácsor Andrea elmondta, valamennyi megkeresésnek örömmel tesznek eleget, ilyenkor a rendőri pályát népszerűsítő, pályaorientációs, „Legyél Te is Rendőr!” projektet mutatják be, továbbá rendőrségi gépjármű-, kisgéphajó-, fegyverzet- és bűnügyi technikai bemutató is helyet kap a programsorban.

Mint megtudtuk, több rendőrkapitányság – köztük a Szolnoki, a Karcagi és a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság is – hagyományosan rendezi meg nyílt napját, amelynek helyszíne az adott rendőrkapitányság objektuma.

– Az óvodákban a korosztálynak megfelelő játékokkal (KRESZ ügyességi pálya, színezők, puzzle, foglalkoztató feladatlapok) készülnek a kollégáink, míg a középiskolásokat már komolyabb tesztlapokkal, pályaorientációs beszélgetésekkel, a rendőri munkát közvetlenül bemutató előadásokkal várják az egyenruhásaink. Elmondható, hogy igen népszerűek ezek a programok – tette hozzá a referens.

A térségi tűzoltók is szívesen mutatják be munkájukat a legifjabb generáció tagjainak. Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője érdeklődésünkre azt közölte, a szervezet igyekszik a legtöbb eseményen, fórumon képviseltetni magát és a legszélesebb körben megismertetni a gyermekeket a tűzoltói hivatással. Ilyen gyermeknap alkalmából a Nyitott Szertárkapuk program, amikor feltárulnak előttük a tűzoltólaktanyák, és a gyermekek bejárhatják a szertárat, ahol az autók parkolnak. Beülhetnek a kocsiba és kipróbálhatják a vízsugárral történő célba lövést is.

– Emellett a tűzoltók rendszeresen részt vesznek a Múzeumok Éjszakáján, a Légoltalomtól a katasztrófavédelemig című tárlathoz kapcsolódva, ahol szintén rengeteg kisgyermek vesz részt. A rendőrséggel közösen a Biztonság Hete rendszeres résztvevőjének számít a katasztrófavédelem, és több éve vendégei Rákóczifalván a Szent Flórián Tűzoltóság Múltjáért Alapítvány által életre hívott, egy hetes tűzoltó tábornak. Mindezeken túl a tűzoltók igyekeznek eleget tenni az iskolák megkeresésének, és számos napközis táborban is megjelennek – zárta mondandóját Németh Ádám.