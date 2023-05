– Május hónap fókuszában az állatvédelem áll. A minap így Zetével és Kevével is találkozhattak a gyerekek. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály munkatársával, valamint a terápiás kutyusok közreműködésével tartott foglalkozást. A gyerekek játékos formában ismerkedtek meg a felelős állattartás szabályaival és a segítő kutyák munkájába, mindennapjaiba is bepillantást nyerhettek – tudtuk meg a főkapitányságtól. Hozzátették: a közös cél továbbra is az, hogy a gyerekek hasznosan töltsék szabadidejüket.