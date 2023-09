Ahogyan arról korábban hírportálunkon írtunk, a jászsági rendőrök négy férfit vettek őrizetbe, akik szeptember 14-én, az esti órákban betörtek egy jászberényi tanyára, majd falécekkel bántalmaztak egy ott élő idős férfit és pénzt követeltek tőle.

Mint megtudtuk, a férfiak közül egy az autónál várakozott, míg a másik három berúgta a ház ajtaját. A bejutást követően az ágyában fekvő idős férfi szemébe világítottak lámpával, miközben ütötték őt a kezükben lévő lécekkel. A bántalmazás alatt 300 ezer forintot követeltek a megtámadott férfitől, aki közölte velük, hogy nincs pénze, mire ők átkutatták a ruháit, és a kabátja zsebében lévő pénztárcából 80 ezer forintot elvettek.

A sértett – miközben a ruházatát kutatták át – megpróbált felkelni az ágyból, de az egyik támadója a nála lévő léccel újból meg akarta ütni, amit ő az ágy mellett lévő hokedlivel védett ki.

A bántalmazott férfi az arcán, és a térdén is megsérült.

A járási ügyészség indítványában hivatkozott arra, hogy a négy férfi közül három büntetett előéletű, ketten visszaesőnek is minősülnek, és egyikük sem rendelkezik állandó munkahellyel, rendszeres jövedelemmel. A bűncselekmény súlya miatt akár 5-10 évig tartó szabadságvesztésre ítélheti a bíróság, azonban elképzelhető, hogy a szabadlábon hagyásuk esetén megszöknek és elrejtőznek, továbbá összebeszéléssel a bizonyítást is megnehezítik. Mindemellett az elkövetők előéletére való tekintettel fennáll a bűnismétlés veszélye is.

Az elkövetők ezekkel a falécekkel ütlegelték idős áldozatukat

Forrás: Police.hu

Ennek fényében a bíróság szerdán elrendelte mind a négy férfi letartóztatását. Közülük ketten tudomásul vették a bíróság döntését, ketten fellebbezést jelentettek be az ellen, a védőik nem voltak jelen. A fellebbezések okán végleges döntést a Szolnoki Törvényszék hoz majd.