A híradásokból tapasztalható, hogy nem múlik el nap anélkül, hogy rossz szándékú, becstelen személyek ne csapnák be gyanútlan, jóhiszemű embertársukat azért, hogy valamilyen módon a pénzüket megszerezhessék. A csalások egy része továbbra is megjelenik „személyesen”, például az utcán, bárkit ismeretlenül megszólítóktól, vagy az otthonokba becsöngető, különféle szolgáltatásokat felajánlóktól, de mára a legnagyobb zsákmánnyal kecsegtető online-tér lett a bűnelkövetők leghasznosabb területe. Hogy miként vértezzük fel magunkat ellenük, erre vonatkozóan az egyik leghitelesebb szakemberrel beszélgettünk.

– A bűnmegelőzés egyik leghasznosabb fegyvere a figyelemfelhívás! – foglalta össze a témában vele készített interjúnk tartalmát Vojter-Szabó Zita rendőr alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője.

– Még mindig él az elmúlt időszakban gyakorta felemlegetett elkövetői módszer, az úgynevezett „romantikus” és az „unokázós” csalás, de egyre jobban terjednek a különböző e-mail-, vagy sms-üzenetben érkező csomagküldős megtévesztési formák is.

Ma már ezek adják a legtöbb feladatot a kollégáinknak. Sőt, az online-csalók gyakran a bank alkalmazottjának adják ki magukat, és a telefonvonal másik végén lévőt megtévesztve szerzik meg a vagyonát. A telefonvonal túlvégén teljesen hitelesen hangzó beszélgetést kezdeményeznek, és így jutnak hozzá fontos személyes adatokhoz.

– Az elkövetők számtalan módszert kitalálnak, hogy megszerezzék áldozatuk pénzét. Az online-világ jó lehetőséget teremt számukra, hogy az ismeretlenség homályába, esetleg egy hamis profilkép mögé rejtőzve, kitalált történettel cserkésszék be kiszemeltjüket. Az online-vásárlásoknál pedig már mindkét oldalról figyelmeseknek kell lennünk. Nem csak azért kell aggódnunk, ha elutaltuk az összeget egy kiszemelt portékáért és nem, vagy nem azt kaptuk meg. Már vásárlóként is figyelmesen kell eljárnunk! Számos példát lehet felhozni. Nemrégen például egy törökszentmiklósi lakos hajszárítót hirdetett eladásra egy erre szakosodott weboldalon. A jelentkező vevő elkérte az eladó e-mail-címét, miszerint szeretné megvásárolni a terméket, és szeretné az online vásártér által biztosított szállítást igénybe venni. Erre az e-mailre az eladó kapott egy értesítőt, mely elnavigálta egy bankválasztó oldalra, ahol a bankkártya minden adatát, bankkártya-számát, a kártya lejárati dátumát, a cvc-kódját is megadta. Ám nem a szállítás időpontjáról kapott értesítést, hanem bankjától arról, hogy a számlájáról nagyobb összeget emeltek le...

Vojter-Szabó Zita alezredes, a vármegyei főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője szerint ma az online-csalások adják az egyik legtöbb munkát a kollégáinak

Fotó: Nagy Balázs

– A támadók elsődleges célja, hogy a jelszavainkat megszerezve hozzáférjenek a számítógépen, mobiltelefonon használt net-, illetve mobilbanki fiókunkhoz, a banki adatainkhoz. Ha online hirdetünk, jegyezzük meg, hogy a vevőnek semmilyen más adatara nincs szüksége, csak a bankszámlaszámunkra, hogy tudja, hová kell utalni a pénzt! Ha e-mailt kapunk és az átnavigál bennünket egy másik oldalra, lépjünk ki, mielőtt bármilyen banki, vagy személyes adatot megadnánk! A bűnözők folyamatosan finomítják a módszereiket. Immáron elsősorban a gyors változásokat olykor át nem látó fogyasztók megtévesztése, érzelmi manipulálása révén érnek célt. Több alkalommal felhívtuk már rá a figyelmet, de még mindig nagyon gyakori, amikor a tettesek egy bank nevében telefonálva csapják be a kiszemelt áldozatot, azt állítva, hogy gyanús tranzakciót, esetleg külföldről történő utalást észlelnek – magyarázta Vojter-Szabó Zita.

Hangsúlyozom, a banki ügyintéző nem kéri el a bankkártyánk adatait, hiszen a bankunk tudja ezeket! Semmiféleképpen ne adjuk meg a számát, a lejárati dátumát, a cvc/cvv kódját! Akkor is gyanakodjunk és szakítsuk meg a telefonos kapcsolatot, ha alkalmazás telepítésére kérnek bennünket! A bank nem kér tőlünk ilyet! És jegyezzük meg: az sms-ben érkezett kódot – amivel egyébként az átutalást hitelesítjük – ne adjuk meg senkinek! Legyünk figyelmesek, legyünk némiképp bizalmatlanok!

– tanácsolja a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője.

Az alezredes arról is beszámolt, hogy mennyire fontos, hogy mindenki megismerje az elkövetők módszereit, és ennek érdekében milyen erőfeszítéseket tesznek. Azon túl, hogy szakembereik a médián keresztül tanácsokat adnak, számos, nagy látogatottsággal zajló rendezvényen lehet velük személyesen találkozni. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztálya egy előadás-sorozatot is indított az online térben elkövetett csalások megelőzése érdekében, járva a vármegye különböző településeit. De a bűnmegelőzési kollégák idősotthonokba és nyugdíjas találkozókon éppúgy jelen vannak, mint a középiskolákban, hiszen a csalók az áldozataikat kortól, nemtől függetlenül kerítik be. A vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei kisfilmek szerkesztése, plakátkampányok indítása és a buszokon elhangzó ajánlások mellett, még egy látványos, online kvízbe ágyazott képregénnyel is a figyelmet kívánják felhívni a különböző csalási módszerekre.