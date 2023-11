Dr. Nánási Máté bíró elhalasztotta a T. P. ellen, a Szolnoki Járásbíróságon csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntette miatt indított büntetőper szerdai tárgyalását. A magyar alvilág „keresztapjaként” is ismert T. P. a napjainkban is zajló, a hírhedt Fenyő-gyilkosság kapcsán Gyárfás Tamással szemben indított büntetőper koronatanúja is.

Mint hírportálunk a Szolnoki Törvényszék sajtóosztályától megtudta, az ügy első rendű vádlottja védőjének betegsége miatt maradt el a szerdai tárgyalás.