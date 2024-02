A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség egy alig húsz éves fiatalembert vádol életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt. Az illető legalább három különböző vallomást is tett már az ügyében. S noha a mai napig elismeri bűnösségét, mármint azt, hogy a kése felsértette egy másik fiatal mellkasát, ám nem a vádirattal megegyezően.

A vádlott egy késsel mellkason szúrta a verekedés közben magas vérnyomása miatt rosszul lévő sértettet

Fotó: Shutterstock.com / Forrás: Illusztráció

A Szolnoki Törvényszéken tavaly novemberben tartott előkészítő ülésen is az önvédelem tényét hozta fel mentségére, illetve a bizonyítási eljárás első tárgyalásán, most csütörtökön is arra hivatkozott, hogy csupán holmi félelemből tartotta maga előtt a kését, amelybe valahogy beleszaladt a rá támadó ellenfele, aki a gyors és szakszerű orvosi ellátás miatt túlélte a késelést.

Régóta benne volt már a levegőben

A vádirat szerint a két karcagi fiúbanda tagjai régi sérelmeket őriztek egymással kapcsolatban. Nem először csaptak már össze. Mindemellett szemtől szemben rendre verbálisan sértegették a másikat, sőt, a közösségi oldalakon keresztül fenyegető üzeneteket is küldözgettek egymásnak, már-már kódolva volt, hogy egyszer vér fog folyni a nézeteltérésük miatt.

A véres összecsapásra 2022. június 9-én kora délután került sor Karcagon. A két banda forró fejű vezérei egy edzőteremben beszélték meg aznapi csatájuk helyszínét. Az aréna végül a Déryné Kulturális, Turisztikai, Sport Központ és Könyvtár előtti tér lett. Amint megkezdődött a két fél küzdelme, a bunyó közben rosszul lett a régóta vérnyomás-problémákkal küszködő egyik hadvezér.

S míg néhány társa letámogatta őt a harcmezőről, az ellenfél egyik „katonája”, e büntetőügy vádlottja – a vád szerint – leszúrta az egyik ellenséget…

A legtöbben nem jelentek meg a tárgyaláson

Dr. Hajdu Anna bírónőnek azért sem lesz egyszerű kibogozni a teljes igazságot, mert a csütörtöki tárgyalásra beidézett öt tanú – a véres bandaháború résztvevői – közül egyetlen fiatal jelent meg a szabályszerű idézés ellenére. Vallomása szerint a vádlott késelt, ám arra már nem emlékszik, sőt, nem is látta, hogy véletlen, vagy szándékos volt-e a szúrás.

A bírónő a tanúk hiánya miatt március 7-re napolta el a tárgyalást, beidézve újra a 2022 júniusi csata résztvevőit. Közülük egyikőjükről nem pontosan tudják, hogy egy másik ügyből kifolyólag melyik büntetés-végrehajtási intézetben tartják fogva. Annyi bizonyos, hogy a húsz éves vádlottat ismét Tökölről fogják kéz- és lábbilincsben, vezetőszáron hozni a tárgyalásra egy korábbi, szintén testi sértés bűntette miatt a Pest vármegyei fiatalkorúak büntetés-végrehajtási intézetben töltendő büntetése miatt.