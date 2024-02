A Szolnoki Törvényszéken majd egy évvel ezelőtt a büntetőügyben megtartott előkészítő ülésen az ügyész tizenhat év és három hónap börtönbüntetést kért az édesapja meggyilkolásával vádolt, akkor 33 esztendős karcagi férfira. Az illető azóta sem ismeri el a bűnösségét, csupán azt, hogy az ominózus napon több alkalommal is agyba-főbe verte és rugdosta apját.

A Szolnoki Törvényszéken zajló bizonyítási eljárás még nem mutat rá a gyilkos személyére

Fotó: Mészáros Géza

Mint annyiszor súlyos és erőszakos bűncselekmények esetében, ebben az ügyben is a hosszan tartó alkoholista életmódban keresendő egy tragikus végű esemény. Az apa is a szeszes italok fogságában szocializálódott, és ilyen mintával szolgált a családban is, mely egy idő után szét is hullott.

A vádlott a szüleivel és testvéreivel élt Karcagon, egy Gyep utcai házukban. Jó néhány évvel ezelőtt, nem bírva tovább a családi perpatvarokat, s hogy elejét vegyék a további viszálykodásnak, először a vádlott testvérei költöztek el albérletbe, majd az édesanyja az egyik fiához, az édesapa pedig a lányához bútorozott be. Az apa már csak esténként tért be a Gyep utcai ingatlanba, hogy a kutyákat megetesse. Ám ilyenkor rendre „megtalálták” egymást, ezért összecsaptak a szokásukhoz hűen garatra felöntött felek.

Apa és fia találkozása mindig vitával kezdődött és tettlegességig fajult. Az erősebb fizikumú fiú több alkalommal úgy megverte az apját, hogy annak olykor „csupán” az ujjai törtek el, máskor meg a bordái. Számtalan orvosi segítséget és kórházi kezelést kapott az apa, emiatt távoltartási végzés is született már a felek között.

A 2021. szeptember 3-i nap sem volt másképp, mint a többi: apa és fiú összebalhézott. Ezt a szomszédok tanúvallomásai is alátámasztják. Másnap hajnalban pedig a fiú hívta a mentőket, hogy az apja nem lélegzik…

A Szolnoki Törvényszéken zajló bizonyítási eljárás hétfői tárgyalásán dr. Hajdu Anna bírónő a helyszínre riasztott orvos, mentőtiszt és mentőápoló beszámolóit olvasta fel, amely szerint, mire ők pár perc alatt megérkeztek a Gyep utcai házhoz, abban már csak az órák óta, láthatóan idegenkezűségtől elhalálozott, ruhájától lecsupaszított áldozat halálának beállták tudták megállapítani. A fiú mellette volt, zavart volt, ráadásul az újraélesztési kísérletek alatt jelezte a mentőknek, hogy ő most elugrik inni valamit…

Az igazság kiderítése még várat magára, Hajdu bírónő márciusra elnapolta a tárgyalást, mikor orvosszakértők vizsgálati eredményeiről számol be.