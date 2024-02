A férfi eközben a konyhából magához vett egy nagyobb konyhakést, visszament a szobába és nyakon szúrta vele a nőt, aki a helyszínen elvérzett és életét vesztette. A férfi a nő helyszínre érkező rokonainak sem volt hajlandó kinyitni az ajtót. Késsel a kezében azzal fenyegetőzött, hogy ha bemennek a házba, őket is leszúrja.

Végül a rendőrség elfogta a férfit, miután sikerült a ház bejárati ajtaját betörni...

Amennyire – a vádirat szerint – könnyedén végzett volt élettársával a jászladányi férfi, olyan gyorsan be is fejeződött a büntetőügyének előkészítő ülése kedden a Szolnoki Törvényszéken. A február 13-án 10 órára kiírt előkészítő ülésen ugyanis akár már le is zárulhatott volna jogerősen a büntetőper, ám a „rögtön ítélő bírósági döntést” még a vádirat ismertetése és az ő kihallgatása előtt meghiúsította a vádlott. Kirendelt védőjének lecserélésére tett ugyanis indítványt, amit azzal indokolt, hogy véleménye szerint az ügyvédje nem tesz semmit a védelmében.

A férfi először egy bicskával szurkálta asszonyát, majd a fotón látható nagykéssel torkon szúrta...

A vádlott ügyvédje felé fordult dr. Nádor Zoltán bíró, aki elmondta, noha védencével eddig több alkalommal, a nyomozás, és a kihallgatás során is legalább négyszer tudtak beszélni, azonban a vádlott nem vesz tudomást a felajánlott lehetőségeiről, nem alakult ki közöttük értelmes párbeszéd, emiatt ő is csatlakozik védencéhez, és kirendelése alóli felmentését kéri.

Az ügyész nem látott okot a védőcserére, álláspontja szerint a vádlott ezzel a magatartásával is ügyének elhúzódására tesz kísérletet.

Nádor bíró negyedórányi szünetet rendelt el, majd döntött: a vádlott eddigi kirendelt ügyvédjét felmenti, mondván a védő és védence között bizalmi kapcsolatnak kell lennie, s ez ebben az esetben nincs így. Ezek után új kirendelt védő bevonásáról határozott, emiatt az előkészítő ülést elhalasztotta március 26-ra.