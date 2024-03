Megint csak nem múlt el meghökkentő beszólások és jelenetek nélkül a hazai alvilágban „Keresztapaként” ismert vállalkozó – a perben első rendű vádlott – büntetőügyének soros tárgyalása a Szolnoki Járásbíróságon.

Dr. Nánási Máté bíró (középen) vélhetően még idén, az első félévben ítéletet hirdethet az ügyben. Háttal (balról) az ügyész, szemben a büntetőper vádlottjainak jogi képviselői

Fotó: Mészáros Géza

Dr. Nánási Máté bíró hangfelvételek lejátszásával folytatta le a hétfői bizonyítási eljárást, melyek hallatán ismét meginogni tűnik a Jászberényi Járási Ügyészség által öt férfi ellen közel két évvel ezelőtt emelt vád. Ami szerint a megvádoltak kimerítették a csoportosan elkövetett önbíráskodás bűntettét azáltal, hogy 2021. április 24-én egy jászalsószentgyörgyi háznál személyes fellépésű ráhatással, hovatovább kényszerítéssel vettek rá egy hölgyet, hogy volt férjével, a másod rendű vádlottal szerződést kössön, miszerint közös házuk vonatkozásában havi 50 ezer forint használati díjat fizessen számára.

A férj az általa jól ismert alvilági „Keresztapát” kérte fel, hogy tekintélyt parancsoló megjelenésével vegye rá ex-nejét egykoron közös ingatlanuk és ingóságuk újrafelosztására, míg az elvált feleség és új párja az újszászi érdekeltségű országos cigányvajda és kísérete véderejében bízott, s őket hívták át a szomszédos Jászalsószentgyörgyre, az erődemonstrációt kiegyenlítendő…

A hangfelvételek tulajdonképpen egy házaspár válás utáni, kívülállónak kínosnak tűnő vagyonmegosztási vitáit taglalják. A két fél mindmáig semmiben nem tud megegyezni. A férj által rögzített hanganyag szerint a nő eladni sem szeretné a házat, ám nyilván azt sem akarja, hogy a magának szintén új párt választott egykori kedvese visszaköltözzön a fele részben saját ingatlanába. De még egy vasaló és vasalódeszka, szemüveg, fényképek, ruhák, sőt mi több, még villák és kanalak tulajdonjoga tekintetében is kés hegyre menő vitát folytattak, s folytatnak napjainkban is. S amíg a hangrögzítőn az hallatszik, hogy az ex-pár hangosan veszekszik egymással, a „Keresztapa” és az országos cigányvajda hallhatóan igyekszik a felek, illetve azok új élettársai között csendes egyezséget kérni és békét teremteni.

S míg az ügy harmad-, negyed- és ötödrendű vádlottjai a perpatvart okozó ominózus ház előtt várták a „főnököt”, mert – s korábban ez is elhangzott – végtére más felé lett volna dolguk, a bizonyítási eljárás kezdete óta ott ülnek „értetlenül”, s talán bűntelenül a vádlottak padján. Terhükre ugyanis eddig még semmi nem hangzott el… A „Keresztapa” emiatt nem egyszer észrevételezte a hétfői tárgyalási napon is, hogy a három fiatalembernek semmi köze ehhez az esethez. Azt pedig jegyzőkönyvben is megerősítve újra felhozta, hogy a sértett, általa pedig a nyomozóhatóság, illetve maga az ügyész hamis vádakat kreált, csak azért, hogy valamiért visszajuttassák őt a rácsok mögé.

A hangfelvételek tartalma alapján a büntetőügy vádpontjai valóban nagyon ingoványos talajon állnak. A bizonyítási eljárás eddigi tárgyalásain történtek nem igazolják a „Keresztapa” és vádlott-társai kényszerítő intézkedését, és azt sem, hogy az országos cigányvajdának is komoly szerepet osztottak volna. Igaz, hogy a volt feleség az exének ötvenezer forint használati díjat fizessen havonta az egyedül lakhatásért, az épp a romavezér szájából hangzik el… Emiatt az első rendű vádlott azt nehezményezte, hogy miért nem a vajda ül a vádlottak padján, de azt is, hogy a hamis vádak alapján miért nem a büntetőügy ügyészét vallatja Nánási bíró.

A hallhatóan közös megegyezéssel fogalmazott írásos megállapodást valóban az első rendű vádlott írta, csakhogy ezzel is sürgesse az egyezséget. Hétfőn mosolyra adott okot, hogy a Jászalsószentgyörgy településnevet a szó hosszúsága miatt inkább a rövidebb nevű Ófalura cserélte volna a „Keresztapa”. De némileg – kívülállónak – mulatságosnak tűnt az is, hogy a szerződés, valamint a büntetőügy egyik tanúja is azzal siettette volna az ügylet megszületését, miszerint ha hamarjában nem végeznek a papírral, felgyújtja a házat...

A bizonyítási eljárás április 24-én folytatódik, amelyre tanúkat idéz be a bíró, köztük az újszászi országos cigányvajdát is…