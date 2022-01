Hozzájuk hasonlóan otthon búcsúztatja az évet a szolnoki Ábel család is, ám ők szűk körben.

– A férjem az év utolsó napján általában dolgozik a zenekarával, ilyenkor én a három gyerekkel itthon „bulizom”. Idén azonban lemondták a fellépésüket, így most ő is itthon lesz velünk – mondta el Ábelné Balogh Éva. – Bízunk benne, nem lesz eső szilveszterkor, hogy napközben tudjunk egy nagyot sétálni. A tervek szerint meglátogatjuk a mamákat is, aztán délután sütit sütünk közösen. A menü is összeállt már, franciasaláta, lila hagymás krumplisaláta lesz, amit a gyerekek imádnak, mellé sonkatekercs, kaszinótojás és persze a virsli sem marad el. Az újévi lencsét is megfőzzük 31-én, füstölt húsos leves készül belőle. Szilveszter este pedig az evés-ivás „szüneteiben” játszunk, zenélünk kifáradásig, vagy éppen pezsgőbontásig. Utána pedig remélem, jó nagyot alszunk és pihenünk – tette hozzá mosolyogva az édesanya.