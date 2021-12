Ezenkívül tanácsadással is foglalkoznak. Közreműködésüknek köszönhetően eddig idén – no­vember közepéig – százötvenöt magyar vásárló kapott vissza összesen hatmillió forintot.

– Az internetes rendelésekkel kapcsolatban fontos tudni, hogy a weboldal címének .hu végződése vagy a magyar nyelvű szövegek, termékleírások nem feltétlenül jelentik azt, hogy az üzemeltető hazai vállalkozás – hangsúlyozza az ITM.

Jó tudni azt is, hogy a magyar fogyasztókat akkor is megilleti a jog, hogy a vételtől tizennégy napon belül indoklás nélkül elálljanak, ha más uniós tagállamban bejegyzett vállalkozás webshopjában vásároltak. A visszaküldés költsége ekkor a fogyasztót terhelheti, ám garanciális probléma esetén, ha a minőségi kifogás jogosnak bizonyult, ez az összeg is visszajár.

Külföldi rendeléskor érdemes fontolóra venni azt is, hogy a termék kedvező vételára és a kiszállítási költség együtt is olcsóbb-e a hazai beszerzésnél.