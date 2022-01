– Ezeket az órákat a rendőrséggel együttműködve bűnmegelőzési, közlekedési szolgálatok és rendezvénybiztosítások támogatásával hajtottuk végre. Ezenkívül önálló szolgálatellátásban is közel 3000 munkaórát teljesítettünk. Támogattuk a rendőri intézkedéseket, különböző helyzetekben nyújtottunk segítséget, és egy esetben eltűnt személy felkutatásában is közreműködtünk. Tavaly májusban a Meder utcában a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék miatt kialakult belvízhelyzet felszámolásában is részt vettünk, illetve mindenszentek idején a temető biztosításában is közreműködtünk. Visszatérve a covid-időszakra, több esetben is segítettünk a rászorulóknak, főként az idős embereknek abban, hogy kérésre bevásároltunk nekik az alapvető élelmiszerekből. Jelenleg úgy látom, hogy az idei év eleji feladatainkat is befolyásolják, illetve meghatározzák a járványhelyzet miatt fennálló korlátozó szabályok.