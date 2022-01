– A használt autók körülbelül ugyanúgy fogynak nálunk, mint eddig, ebben nem történt túl nagy változás – mondta tapasztalatairól Péntek Róbert, a szolnoki Nesztor Kft. munkatársa.

A beszerzés viszont nehezebb, hiszen jóval kisebb a kínálat, kevesebb a lehetőség.

– Amennyiben valaki most szeretne autót vásárolni, nem talál akkora választékot, mint korábban. Egyrészt a külföldről behozott autók száma is csökken, illetve a belföldi piacon, főleg flottákból visszamaradtakból – melyek két-három, esetleg ötévesek – is kevesebb van mostanában. Régebben ugyanis sűrűbben cserélték ezeket a cégek – magyarázta a szakember.