– Ez rendkívül nehéz kérdés. Dokumentumok bizonyítják, Jány pontosan jelentette a vezérkar főnökének, hogy feladata ellátásához milyen fegyverekre és utánpótlásra lenne szüksége. Amikor pedig 1942 szeptemberében és októberében a vezérkar főnöke, illetve a honvédelmi miniszter kint járt a fronton, mindkettejükkel ismertette a hadsereg helyzetét, és a körülmények miatt felmentését is kérte. A fronton lévő német vezetéssel is állandóan harcolt kétszáz kilométeres frontszakaszának védhetőbb méretűre szűkítéséért.

Nagyon sokan azért támadják, hogy amennyiben hamarabb kiadja a visszavonulási parancsot, akkor ezrekkel, talán tízezrekkel több magyar katona marad életben.

– Ugyanakkor az is tény, hogy nemcsak a németek parancsát hajtotta végre, hanem – erre is van forrás – a magyar vezérkari főnök és az államfő parancsát is. Szokták támadni az 1943. január 24-én kiadott, a vereségért saját hadseregét felelőssé tevő parancsa miatt is. Kétségtelen, hogy ezt nem lett volna szabad kiadnia, de később két, saját korábbi parancsát hatályon kívül helyező és a hadserege harcait elismerő parancsot is kiadott, de ezeket általában nem szokták megemlíteni.