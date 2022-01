– Sokat betegeskedem, régóta le is vagyok százalékolva, és úgymond saját magam is gyógyítom a meseírással. A visszajelzések alapján az olvasóknak is örömet tudok okozni velük, várják is mindig az újabb alkotásokat. Két, ma már egyetemista gyermekem van, egy fiú és egy lány, ők természetesen az én meséimen nőttek fel. A sok mese hasznos is volt számukra, tanáraik mindig dicsérték kiugróan fejlett szókincsüket. De nekem is sokat mesélt az én anyukám. A családban több művészi hajlammal megáldott ember is volt, ha nem is lett egyikük sem hivatásos művész – árulta el az írónő. Azt is megtudtuk, őhozzá legközelebb az állatokkal, természettel kapcsolatos történetek állnak.