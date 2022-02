– Intézményünk a megnövekedett igények miatt az utóbbi években folyamatosan bővült, mind az alap, mind pedig a szakosított ellátás területén – tájékoztatta hírportálunkat Horváth Erika, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményének igazgatója.

A megyeszékhelyen öt helyszínen működik ápolást-gondozást nyújtó bentlakásos otthon, összesen négyszázhuszonegy engedélyezett férőhellyel. Jelenleg kétszázhatvannégyen várnak arra, hogy bekerülhessenek.

Az alapszolgáltatásokat, úgy mint szociális étkeztetést, házi segítségnyújtást, nappali- és demens ellátást, valamint a falu és tanyagondnoki szolgálatokat, illetve a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a város teljes területét lefedő nyolc gondozási központ látja el.

A Kaán Károly úton 2016 óta működik a nyolcvan fő ellátására engedélyezett otthonunk. Három éve, 2019-ben az Alapszolgáltatási Központ és az I. számú Gondozási Központ a Jósika úti új épületbe költözött. A Vízpart körúton egy félkész, időközben leromlott állapotú épületet vett át és épített fel az önkormányzat, így hetven fővel bővült a férőhelyek száma, melyet tavaly kezdtünk el feltölteni

– sorolta az utóbbi évek fejlesztéseit az intézményvezető.

Nem csak Szolnok, a megye más településein is terveznek felújításokat, bővítéseket a megnövekedett igények miatt.

Kengyelen tavaly tavasszal kapta meg a működési engedélyt az a kétszáz négyzetméteres, tetőteres épület, ahol ma már az idősek nappali ellátása, illetve a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat működik. A beruházásra még 2017-ben nyert el kilencvenötmillió forint vissza nem térítendő támogatást a település.

Itt is maximális létszámmal, huszonhárom ellátottal működik a bentlakásos otthon hét gondozó, egy vezető ápoló és egy adminisztrátor segítségével.

– Még az előző ciklusban nyert az önkormányzat egy energetikai pályázaton, melyből három épület, az iskola, a polgármesteri hivatal, valamint a bentlakásos szociális intézményt lehetett volna korszerűsíteni. Ám mire megérkezett a támogatói okirat, az iskolát a tankerület felújította. Az önkormányzat ezért 2020 januárjában kérvényezte azt, hogy az iskolára szánt összeget a másik két épületre lehessen átcsoportosítani, ez körülbelül százmillió forintot jelentene.

Erre a kérelemre azonban azóta sem érkezett válasz az irányító hatóságtól.

– Beadtunk egy újat, abban reménykedünk, hogyha sikerül, akkor ebből az összegből korszerűsíteni tudjuk a bentlakásos otthont is – tájékoztatta hírportálunkat Gál József polgármester.

Hozzátette, nem csak felújítani, de az igények miatt bővíteni is szeretnék az intézményt. Szívesen megvásárolnák a mellette álló volt parókia épületét. Azonban az egyház egyelőre nem szeretné értékesíteni az ingatlant, mondta a településvezető.

Az újszászi Zagyvaparti Idősek Otthonában százötven szépkorú bentlakásos ellátására van lehetőség, ahol az alap ápolási feladatok elvégzése mellett szakápolást is biztosíthatnak, hiszen ez utóbbi tevékenység végzésére külön engedéllyel rendelkeznek.

Kiss Erika megbízott igazgató hírportálunknak elmondta, a lakók száma napi szinten módosul, de mindig telt házzal működnek. A várakozók száma is változó, de átlagosan nyolcvan-száztíz kérelmező van, vagyis nagyon nagy az igény.

Dobozi Róbert újszászi polgármestertől megtudtuk, hogy nemrég nyújtottak be egy közel kétszázmillió forintos pályázatot, melyből szeretnék lecserélni az otthon kastélyépületének összes nyílászáróját, illetve a tetőtér szigetelését is elvégeznék, hogy energiát takarítsanak meg, és növeljék a komfortérzetet. Emellett a tervek között szerepel egy látogatóközpont kialakítása is.

Nagykörűben huszonhat férőhelyes idősotthon működik, a szociális gondozók tizennyolc-húsz háztartásban végeznek otthonápolást, ennek keretében naponta többször meglátogatják az időseket, takarítani, mosni segítenek nekik, és bevásárolnak részükre. Mindezek mellett huszonegy háztartásban található jelzőrendszer.

A tapasztalatok szerint nagy az igény a bentlakásos idősotthoni ellátásra, jelenleg tizenhét személy szerepel a várólistán

– mondta el érdeklődésünkre Túri Tibor. A Tisza-parti település polgármestere hozzátette, hat esztendővel ezelőtt egy új szárny építésével nyolc fővel bővült a bentlakásos idősotthon kapacitása, de terveznek további bővítést. – Az intézmény finanszírozási körülményei, illetve a folyamatosan növekvő igény miatt az a terv, hogy ötven fő elhelyezésére alkalmassá váljon az otthon. Mivel a jelenlegi helyén további bővítés nem megvalósítható, ezt új területen képzeljük el – hangsúlyozta a településvezető.

Nappali ellátást is szeretnének Csépán

Huszonegy fővel működik a bentlakásos idősek otthona Csépán, ám a várólistán legalább további ötven név sorakozik.

– Sok helyi és környékbeli szeretne bekerülni intézményünkbe – mondta Pintér Csaba Gábor polgármester. Az épületen az elmúlt tíz évben csak kisebb javításokat és tisztítási festést végeztek, nagyobb munkát nem tudott finanszírozni az önkormányzat.

A tervek szerint, ha a polgármesteri hivatal új helyre költözhetne, épületét átalakítanák, így további húsz férőhellyel bővülhetne az idősek otthona.

Vannak szépkorúak, akiket a házi gondozó szolgálat lát el, de az önkormányzat szeretne nappali foglalkoztatót is nyitni.

– A lakosság köréből igény is lenne, tervek is vannak. A tavaly megnyert falubusszal szállítanánk reggel és délután az időseket, még épület is volna. Ám pályázati forrást még nem találtunk, amiből egyebek mellett a plusz munkaerő bérét fedezhetnénk – fogalmazott.