Megépül az újszilvási lehajtó, ezáltal könnyebb lesz a le- és felhajtás az M4-es gyorsforgalmi autóútra a lakosság és a vállalkozások számára – jelentette be a napokban közösségi oldalán a térség országgyűlési képviselője. Földi László tájékoztatott, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szerződést kötött az UVATERV Zrt-vel az M4-es gyorsforgalmi út és a 3119. jelű összekötő út keresztezésénél egy rejtett csomópont (újszilvási csomópont) tervezésére.

Megtudtuk, a létesítmény tervezését és kivitelezését nemzetgazdasági szempontból is kiemelt beruházásnak nyilvánították. A fejlesztés részleteivel kapcsolatban megkerestük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t.

Válaszukban azt közölték, az M4-es gyorsforgalmi út Cegléd és Abony közötti szakaszának megvalósítása során megszűnt a 3119. jelű Tápiószelét Újszilváson keresztül Abonnyal összekötő út addigi közvetlen összeköttetése az említett gyorsforgalmi úttal. A két út kapcsolatának jövőbeli biztosítása érdekében a feladat a rejtett csomóponti lehetőségek vizsgálata és – az összes lényeges szempont alapján – a legmegfelelőbbnek ítélt változat megvalósításának előkészítő tervezése.

A nagyszabású beruházástól sokat remél Újszilvás, amely a csomópont révén jobban bekapcsolódhat a régió vérkeringésébe.

Rendkívül pozitívan állunk az M4-es felhajtójának ügyéhez. Kiemelten fontos számunkra a létesítmény, mely október 30-ig kiviteli terveket és engedélyt kap

– részletezte hírportálunknak a falu polgármestere.

Dr. Petrányi Csaba hozzátette, nemcsak a lakossági igénybevétel miatt fontos a felhajtó, de a helyi vállalkozások szempontjából sem elhanyagolható tényező.

Ez azt jelenti, ha a vállalkozásaink Szolnok és Debrecen irányába szeretnének közlekedni, akkor immár lehetőségük lesz gyorsabban elérni az M4-est. Több Tápió menti cégnek ugyanis Szolnok térségében vannak telephelyei, beszállítói kapacitásai

– folytatta.

A polgármestert ezután arról kérdeztük, hogy mennyire érzékelhető a településen a gyorsforgalmi út közelsége. Mint mondta, egyelőre kevéssé látszódnak a vadonatúj útvonalban rejlő lehetőségek.

– Természetesen bizakodó vagyok, hogy rövidesen bekerülünk a gazdaság vérkeringésébe. A csomópont létesítése az ipari parkunk miatt is kiemelt jelentőséggel bír. Az övezet ugyanis beindult, s így, hogy tervezés alatt áll a ráhajtó, egy holland-magyar vegyesvállalat is bejelentkezett. A terület jó részére már megkötöttük a bérleti szerződést – ismertette a településvezető, aki szerint a leendő csomópont kialakítása más szempontból is hangsúlyos szerepet kaphat.

Tudni kell, hogy a Tápiómente számára a szolnoki Hetényi Géza kórház a kijelölt, azonnali ellátást biztosító intézmény. Nem mindegy, hogy adott esetben Abonyon kell keresztül mennie a mentőnek, vagy gyorsforgalmi úton jut el a faluba. Ilyenkor néhány perc is sokat számít

– összegezte dr. Petrányi Csaba.