Tiszavárkonyban a köztemetőnél lévő ravatalozó épülete azonban siralmas állapotokat mutat. A falak megrogytak, széles repedés árulkodik a jelentős állagromlásról. A falakról potyog a vakolat. Az ajtó is nehezen nyitható, mivel a padlózat összetöredezett, de a bejárat előtt is tönkrementek már a járólapok. A mennyezetről is hullik a festék és a vakolat.

Az épület régóta nem alkalmas arra, hogy az elhunytakat itt ravatalozzák fel, erre a célra a fedett teraszt szokták használni.

Hamarosan azonban változik e cseppet sem szívderítő helyzet.