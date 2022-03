Nagyon büszke vagyok a lakosainkra, hogy egy ilyen kistelepülés, mint mi, közel félmillió forint értékben tudott adományt gyűjteni – mondta a múlt héten indult akcióról Török Tamás polgármester. – Jellemzően a felhívásban közzétett tartós élelmiszereket, tisztálkodási szereket, gyermekjátékokat, bébiételeket, ruhákat adományoztak. Van egy olyan lakosunk is, aki annak idején a romániai forradalom alatt települt át hozzánk, ő kávé-, illetve tojásfőzőt is hozott. Egy emberként mozdult meg a település, nem is gondoltam volna, hogy ennyi minden összegyűlik. Volt olyan család, amelyik maga is megélhetési gondokkal küzd, de egy szatyornyi adományt hoztak, vagyis lemondtak valamiről azért, hogy segíthessenek – emlékezett vissza a gyűjtés pillanataira. Az összegyűlt adományokat szombaton szállították át a beregsurányi határátkelőn.