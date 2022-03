Zöld óvodaként nagyon fontosnak tartjuk, hogy már ilyen kis korban megszerettessük a gyermekekkel a természetet, melynek része a kertészkedés. Az udvaron kialakított konyhakertünkben évek óta megterem a paprika, a paradicsom éppúgy, mint a cukkini, a retek, a saláta, ezeket mind-mind a tízórai mellé fogyasztják el a kicsik. Természetesen gyermekméretű kapákat, gereblyéket, locsolókat is beszereztünk a munkákhoz. A kert megfigyelésekre is remek alkalmat biztosít, miközben a palántákat gondozzuk. Többeknek van már otthon is pár négyzetméteres konyhakertjük, de van olyan gyermekünk is, aki a nagymamájával közösen kertészkedik – mondta az óvónő.

Ottjártunkkor minden kisgyermek két, a jelével ellátott flakonba ültetett az általa kiválasztott magokból. Az egyiket hazaviszik, és otthon gondozzák, a másik pedig az óvoda ablakába kerül, ahol megfigyelik, ápolják, majd május végén kiültetik a palántákat az udvari konyhakertbe, amit akkorra teljesen felújítanak.

A foglalkozáson részt vett Sári Kovács Szilvia alpolgármester, „A legszebb konyhakertek” kezdeményezés ötletgazdája, programigazgatója és Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője is.

– Jó volt látni, hogy milyen lelkesen ültették a magokat a kicsik, nagyon jó, hogy haza is visznek egy flakont, és azt a szülőkkel gondozzák. Így jó esély van arra, hogy ők felnőttként is kertészkednek majd – vélte a programigazgató, aki szerint fontos, hogy a fiatalok az idősektől ellessék a kertművelési fortélyokat, azt a tudást, amit nem lehet internetről, könyvekből megtanulni. Erre jó példa az óvodai kertészkedés, vagy a „Fogadj örökbe egy kertet!” iskolai program is.

Idén a környezettudatos kert a program mottója. A koronavírus-járvány rávilágított arra is, milyen fontos az önellátás akár családi, akár települési szinten egészséges zöldségből, gyümölcsből, amit magunk termelünk meg – jelentette ki Sári Kovács Szilvia, aki azt szeretné, ha egyáltalán nem lennének elhagyatott, műveletlen kertek, illetve a díszkertek ágyásaiba visszakerülnének a konyhakerti növények, gyümölcsök, és a fiataloknak is megtanítanák a kertészkedést. Mindehhez jó alappal szolgálhat a kezdeményezés az óvodákban a konyhakertek kialakítására.