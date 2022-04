Borsi Bence István is úgy érzi, magabiztosabb lett, bár a sok lépcsőzés nehéz volt számára is. A menüből neki legjobban az újragondolt dobostorta ízlett. Nagyon izgult, hogy legjobb tudása szerint dolgozzon Magyarosi Miruna Maria, de a második napra már belejött, s jól tudott a vendégekkel angolul beszélni.

Magyarosi Denisa Simonanak is nagy élmény volt ez a két nap, bár meglepődött, amikor látta mennyi munka vár rá, de a végére belejött. Neki is a dobostorta ízlett a menüből. Már nem jönne zavarba hasonló helyen, szakmailag is sokat kapott és megerősítést, hogy az iskola elvégzése után se hagyja el a pályát.

Tóth László igazgatóhelyettes, szaktanár elmondta, a tanulók kiválasztásakor még csak oltással rendelkezőket jelölhettek. Amikor ezt eltörölték, sem módosították, hogy vihetnek több tanulót, pedig lettek volna még ügyes illéssysek.

Teljes mértékben elégedett vagyok a pincéreim munkájával. Mivel a tananyag része a tükörfelszolgálás – amikor egymással szemben álló pincérek párhuzamosan végzik a munkát –, már órán gyakoroltuk, bár élesben itt először, de ügyesen megoldották a feladatot

– mondta az igazgatóhelyettes, aki azt is elárulta, lépésszámláló adatai alapján a két nap alatt pincértanulóik lábába mintegy 30 kilométer „került”.