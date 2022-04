A helyzeten a külterületi földutak portalanításával lehetne javítani, mint az egy korábbi testületi ülésen is felvetődött már.

A polgármester kezdeményezte, hogy portalanítsanak egy 2300 méteres útszakaszt, e célra vidékfejlesztési pályázaton lehetne pénzt szerezni, mindössze öt százalékos önrésszel. Az említett szakasz munkálatai körülbelül kétszáz millió forintot jelentenének, ám a képviselő testület tagjai azt soknak találták, és úgy vélték, félő, hogy az önerőt nem tudja a falu saját költségvetéséből állni, így a korábbi ülésen nem született döntés a pályázat beadásáról.

A minap azonban újabb, rendkívüli testületi ülésen sikerült megegyezésre jutniuk, viszont kisebb útszakasz fejlesztésével, kisebb összköltségű – 100 millió forintos – beruházással kalkulálva.

– A pályázatot május 21-ig kell beadnunk, a megírásával még rengeteg munkánk lesz – mutatott rá Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester.

Nem mindenki vette figyelembe a korlátozást

A mezőgazdasági munkák csúcsidőszakában a széles munkagépek mellett autóval is igencsak óvatosan ildomos közlekedni, hiszen Csataszög útjai is elég keskenyek. A gépjárműveknek gyakran le kell húzódniuk az út szélére, ha pedig a kocsikerék már nem az aszfalton fut, újabb sárfelhordás a végeredmény. A település polgármestere azt is megjegyezte, valamikor voltak súlykorlátozást jelző táblák is kihelyezve, bár akkoriban sem vette mindenki figyelembe őket. A falu aszfaltos útjai pedig nem olyan erősek, hogy nagy terhelésnek hosszú ideig károsodás nélkül ellenálljanak.