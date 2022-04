A fórumon elhangzott: tiszteletben tartják az állami akaratot, hogy családokhoz kerüljenek a gyerekek. Azt azonban nem tartják jó iránynak, hogy sok esetben megélhetéssé vált a nevelőszülőség és akadnak olyan szülők, akik nem megfelelőkörülményeket biztosítanak számukra. Gondot jelent az is, hogy a helyi nevelési, oktatási intézmény évek óta pedagógushiánnyal küzd. Az óvoda és az iskola vezetői hangsúlyozták, hogy a családból kiemelt gyerekek többsége lelkileg sérült, nagyon sok konfliktust, problémát tapasztalnak, ezért szükség lenne pszichológusra és gyógypedagógusra is. A településen az elmúlt időszakban több nevelőszülői hálózat létesített nevelőszülőknél férőhelyet.

Mihályi Katalin, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató szakmai vezetője kiemelte, hogy tizenhárom megyében vannak jelen, mindenhol az együttműködésre törekednek.

Ha az óvoda, az iskola vagy a tanácsadó kolléga jelez nekünk, akkor mind a gyermeknek, mind a nevelőszülőnek biztosítunk pszichológust

– tájékoztatott.

Az egyeztetésen az Angyal Nevelőszülő Hálózat is felajánlotta pszichológus, gyógypedagógus szolgáltatást. A szolgáltatók abban is megegyeztek, hogy több nevelőszülőt nem képeznek Alattyánon, valamint a gyerekek kihelyezése előtt egyeztetnek az oktatási, nevelési intézményekkel, az önkormányzattal. Szó esett a nevelőszülői hálózatok és szakszolgálatok szorosabb együttműködéséről, a jelzőrendszer fontosságáról is.

Törvénymódosítást készítenek elő

A fórumon részt vett dr. Hajdú László, a megyei kormányhivatal hatósági főosztály szociális és gyámügyi osztályának vezetője is, aki megerősítette, hogy valóban jogszabály-módosításra van szükség. A jászladányi eset kapcsán már elkészült egy tervezet. Az osztályvezető ismertette a gyermekvédelmi szakellátás, a nevelőszülői hálózatok működési engedélyezési eljárására és hatósági ellenőrzésére vonatkozó jogszabály-módosítási javaslatokat.

Borbás Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke szorgalmazta, hogy az önkormányzat juttassa el szakmai anyagát a megyei közgyűlésnek, melyet a megye négy országgyűlési képviselőjének támogatásával a törvényhozók elé terjesztenek. Ezt az anyagot az önkormányzat a Jászsági Önkormányzatok Szövetségének ülésére is elkészíti.