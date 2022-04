Nagyon pozitív mutatókkal és reményteljes információkkal szolgált az összbírói értekezlet előtti sajtótájékoztató.

Az eseményen dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke beszámolójukban ugyan egyaránt kiemelték, hogy a pandémia az igazságszolgáltatás területén is okozott fennakadásokat. Viszont haszna is akadt. Mégpedig ott volt tapasztalható, hogy a tervezett digitalizációs fejlesztések felgyorsultak, valamint a szükségszerűen szinte azonnal „bevetett” távmeghallgatás intézménye elsőre és azóta is eredményesen működik.

Az értékelés azzal folytatódott, hogy az OBH elnöke kifejtette: 2021-ben csaknem egymillió-kétszázezer ügy indult hazánk törvényszékein, illetőleg járásbíróságain. Ennek mintegy három százaléka, közel negyvenezer ügy Jász-Nagykun-Szolnok megyében. Országosan három százalékkal, megyénkben kilenc százalékkal volt magasabb az ügyérkezés, mint az előző évben.

Megyénkben különösen a szabálysértési ügyek száma nőtt jelentősen, de a büntető, a munkaügyi és a polgári peren kívüli ügyek száma is emelkedett, amit csak részben ellensúlyozott a büntető, munkaügyi és polgári peres ügyek számának csökkenése.

Megtudtuk, hogy a magasabb ügyérkezés ellenére tovább javultak az ítélkezési mutatók. Az időszerűség javulását jól tükrözi, hogy hazánk törvényszékei, illetőleg járásbíróságai tavaly nyolc százalékkal több ügyet fejeztek be, mint az előző évben, aminek köszönhetően több mint tizenöt százalékkal csökkent a folyamatban lévő ügyek száma.

Ezen kedvező eredményből megyénk bíróságai is kivették a részüket. Csaknem tizenhárom százalékkal több ügyet fejeztek be, mint az előző évben, tizenegy százalékkal csökkentve a folyamatban lévő ügyeik számát. Ennek köszönhetően megyénk járásbíróságain tizenkilenc százalékkal, míg a Szolnoki Törvényszéken első fokon három százalékkal csökkent azon ügyek száma, melyek már legalább két éve folyamatban vannak, míg a másodfokon egy éven túl folyamatban lévő ügyeké kevesebb mint a felére apadt.