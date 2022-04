Hét megye autóbusz-közlekedését korszerűsíti az a 32 darab új, helyközi kivitelű, Mercedes-Benz Intouro M típusú autóbusz, amelyek beszerzésére a Volánbusz egykori flottakezelő társasága, a Volán Buszpark Kft. 2021 szeptemberében kötött megállapodást az Omnibus Hungária Kft.-vel – tájékoztatta hírportálunkat a Volánbusz Zrt. A járművek a napokban érkeztek meg a közlekedési társasághoz, és 16-26 éves buszok kiváltásával fiatalítják az állományt.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2 autóbusz fiatalítja a járműállományt.

A járművek a legkorszerűbb, Euro 6e környezetvédelmi besorolású motorral készültek, 73 utast szállíthatnak, vírusellenes aktív szűrős légkondicionáló berendezéssel, kamerarendszerrel, fedélzeti utastájékoztató berendezéssel és USB-töltőpontokkal felszereltek. A normál padlós kialakításnak köszönhetően a hosszabb utaknál elengedhetetlen poggyásztér is az utasok rendelkezésére áll. Az autóbuszok a legfejlettebb vészfékasszisztens rendszerrel, az Active Brake Assist 5-tel ellátva kerülnek forgalomba, amely kategóriájában világelsőként a Mercedes-Benz Intouro típuscsaládban mutatkozik be. Ez a vezetéstámogató biztonsági rendszer már a gyalogos és kerékpáros közlekedőket is érzékeli, és szükség esetén akár vészfékezéssel igyekszik elkerülni az álló vagy mozgó személyekkel, illetve akadályokkal történő ütközést.