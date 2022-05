Tavaly tavasszal kezdődött meg a nappali ellátási központ teljes felújítása. Legutóbb, amikor ott jártunk, a törmelékek között tájékoztatott Wenner-Várkonyi Attila polgármester a beruházás részleteiről. Az épület elkészült a műszaki átadás megtörtént, az engedélyekre várnak, ám addig is nyílt napra várták a helyi időseket csütörtökön.

Bereczné Csörögi Györgyi igazgató körbe is vezetett, megmutatva a termeket.

– Az épületet kibővítették, nemcsak mi, de az idősek is nagyon készülnek arra, hogy mikor tarthatunk foglalkozásokat a társalgóban. A programokkal szeretnénk visszacsábítani őket, hogy a szabaidejüket közösségben, hasznosan tölthessék el – foglalta össze.

A központot már első pillanattól a jó hangulat járta át, kíváncsi szemek vizslatták a belső terek kialakítását.

– Régen egy búzaraktár volt itt, olyan állapotban, hogy majd kidőlt a fala, persze azt felújították, később idősek jártak ide, akkor is rossz állapotban volt. Most viszont csodálatos. Majd, ha már ráérek, biztosan én is járok majd ide – mondta mosolyogva az épület szomszédságában lakó Láziné Ecsédi Magdolna.

A külső és belső korszerűsítés, továbbá a bővítés százötvenmillió forintból valósulhatott meg.

Először százhúszmillió forintot nyertünk a beruházásra, majd az önkormányzat kipótolta további húszmillió forinttal azt, amit végül forrásbővítéssel megkaptunk, így szinte önerőre sem volt szükség

– emelte ki Wenner-Várkonyi Attila. A polgármester hozzátette, nemcsak azért fontos egy ilyen korszerű épület, hogy évről évre megkaphassák az idősbarát önkormányzat címet, hanem, hogy a város szépkorúi valóban a megfelelő körülmények között tölthessék a hétköznapokat.

Az étkezőhöz kapcsolódva teraszt is kialakítottak, az udvaron kerti bútorok, kiülők és még egy hintaágy is várja a megpihenőket.

– Úgy tűnik egy napvitorlára, vagy valamilyen árnyékoló eszközre szükség lesz – mutatott a teraszra.

Az építkezés során a fecskefészkek megóvása is előtérbe került. Az udvari falra négy műfészket szereltek fel fecskepelenkákkal, ezzel is csalogatva a madarakat. Az engedélyeztetés után várhatóan nyártól már fogadhatják a város aktív időseit az épületben.