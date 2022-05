Továbbra is sokan támogatják a bajba jutott, kárpátaljai magyarokat Szolnokon. Szalay Ferenc polgármester közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy az önkormányzatnál összegyűlt adományokból egy autónyit indítottak útnak Beregszász városába. A főként tartós élelmiszerből álló csomagot a zsidó hitközség fogadta be, akik aztán az átadást is koordinálták az egyik helyi kollégiumba.

A város első embere bejegyzésében hozzátette, nehéz hónapok ezek, a háború nyomasztó valósága emberek millióinak életét forgatta fel. Hozzátette, különösen jó érzéssel tölti el, hogy a támogatást levélben hálálta meg Hofman Lívia, a Beregszászi Zsidó Hitközség elnöke.