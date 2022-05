Korábban is akadt már probléma a buszmenetrenddel a kisvárosban, akkor a változtatási javaslat igényét több százan írták alá.

– Néhány éve már a kezembe vettem egy hasonló ügyet, akkor annyi volt a lényeg, hogy a 12:50-kor Besenyszögről induló buszt előrébb kellett hozni, mert a műszakba járó dolgozók nem értek be vele. Szinte ezren csatlakoztak akkor aláírásukkal a kezdeményezéshez – tudtuk meg az ügy élére álló besenyszögi Donkó Károlynétól, akinek most segítői is akadtak.

Alapvetően nincs semmi kirívó probléma a tömegközlekedéssel, mindössze a különböző járatokon szeretnének az utazóközönség számára optimális módon változtatni.

– Az idő sürgetett bennünket, a Volánbusz a menetrend-módosításról május 20-a után tárgyal, szerettük volna, hogy addigra a mi álláspontunkat is megismerjék – emelte ki.

Ajánlott és elektronikus levélként is feladta a három pontból álló kérelmet.

– Hosszú évtizedekig Besenyszögön keresztül ment a Szeged–Eger járat, évek alatt annyira rossz lett az út, hogy elvették, és Jászberény felé közlekedett. Most viszont tökéletes a Besenyszög–Jászladány–Jászkisér–Jászapáti szakasz, így egyfelől azt kérnénk, hogy újra ezen az útvonalon mehessen az említett járat. Egyetemistáknak, dolgozóknak, de rokonlátogatási vagy kirándulási célból is jól jött ez – magyarázta.

Javaslatot fogalmaztak meg egy reggeli busz kapcsán is, amivel az éjszakai műszakból könnyebben térhetnének haza a kisváros lakói.

– Reggel 6:35- kor indul Szolnokról egy „diákjárat”, ami azt jelenti, hogy tanítási szünetekben nem jár. Az éjszakai műszakból hazafelé tartó emberek kénytelenek majdnem negyed nyolcig várni a következőre, ami nagyon nem mindegy – vázolta a következő problémát.

Ezzel kapcsolatban azt a javaslatot fogalmazták meg, hogy vagy a tanítási szünetekben is maradjon meg, vagy az egyébként 6:14-kor ugyan indulót időzítsék későbbire, hiszen így nem érik el a dolgozók­. A harmadik pont a közlekedési útvonalhoz köthető.

Néhányan azzal kerestek meg, hogy több busz közlekedjen Besenyszög és a szolnoki vasútállomás között, így nem kellene helyi járatot használni és többször átszállni, ezzel időt, valamint költséget takaríthatnának meg azok, akik a megyeszékhelyről tovább utaznak

– foglalta össze.

Donkó Károlyné azt is kiemelte, hogy tudtukkal a nyári menetrend júliusban lép életbe, reményeik szerint a javaslataikat figyelembevételével alakítják ki.

– Későn tudtam meg a 20-ai határidőt, így most nem jött össze annyi aláírás, mint korábban, ezt bele is fogalmaztam a levélbe. Ha viszont abból indulok ki, hogy pár éve a déli busznál mennyire rugalmasan oldották meg a felvetést, most is bizakodunk. Nem kell több busz, inkább csak aprócska átszervezést igényelnénk – tette hozzá.

A felvetések kapcsán megkerestünk a Volánbusz Zrt. kommunikációs osztályát, kérdéseinkre azonban egyelőre nem kaptunk választ.