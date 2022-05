– Azért gyűltünk össze ma a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskolában, hogy megvitassuk, mi vár ránk idén, miután az Európai Bizottság az Ifjúság Európai Évének nyilvánította a 2022-es esztendőt – mondta Rácz Zsófia.

– Célkitűzésünk az, hogy megünnepeljük és köszöntsük azokat a fiatalokat, akik az elmúlt években segítségünkre voltak. Hiszen többen nem csak nemzetközi keretek között, hanem hazájukban is számos önkéntes munkát végeztek a koronavírus-járvány idején.

Mindezek mellett szeretnénk azokat a lehetőségeket is megmutatni nekik, amelyeknek köszönhetően a diákok jobban megismerhetik az Európai Uniót.

– Ehhez első sorban arra van szükség, hogy olyan programokon vegyenek részt, mint a mai, ahol sokrétű információt szerezhetnek az intézmények működéséről, ezzel is közelebb kerülve az EU-hoz. Nem utolsó sorban arra is biztatjuk őket, hogy alakítsanak ki kapcsolatokat más uniós országokban élő fiatalokkal, és – akár ösztöndíj-programok segítségével – külföldön is lehetőségük legyen tapasztalatot szerezni annak érdekében, hogy az ott megszerzett tudást hazahozzák és itthon kamatoztassák.