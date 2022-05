Az árusok szerint úgy igazából május elsejével indult be a szamócaszezon, előtte lehetett ugyan epret találni, de még szerény volt a felhozatal. Pozderka László rákóczi­falvi termelőnek szabadföldi szamócája van, ez még most tart a teljes virágzásnál, kell két-három hét, hogy szedni lehessen. De más falvai gazda szamócáját már árulja.

A szolnoki piacon hazai epret 2000–2600 forint kilónkénti áron találtunk, míg a görög már 990 forintért is kapható.

Popovics Gyula őstermelő Tiszaföldváron termelt fóliás szamócáját kínálta. Szerdán kezdte az árusítást.

A fóliás eper érése is jó másfél hetet késett, a rossz idő miatt egy hónapon keresztül takartuk, fátyolfóliáztuk, mínuszok voltak reggelente – árulta el a termelő.

– Mennyiségre is kevesebb lett a hideg miatt. De a legfőbb probléma az árral van, ami itt a piacon nagyon bezuhant. Az a gond, hogy behozzák a görög epret, amit nagybani áron kilónként 500 forintért vesznek, aztán 990 forintért kínálják. A magyar termelők meg 2000 forint alatt nem tudják adni, mert magas a tápoldat, a vegyszerek költsége, sőt, a palánták ára is. Nekem közel tizenötezer tövem van, és napi tíz-tizenöt ládát tudunk megszedni, vontatott az érés. Igazán akkor érné meg, ha 2500 forintos áron adnám, de le kell mennem 1800–2000 forintra, hogy vigyék. Így viszont anyagilag nem kifizetődő, pedig évről évre kevesebb tőmennyiséggel dolgozunk.

A szabadföldi termesztés már nagyon lutri, amilyen időjárások vannak, ezért azzal nem próbálkozunk. Munkást is nehéz találni, 1500 forintos órabérért nem akarnak eljönni dolgozni – sorolta gondjaikat. Majd azt is előrevetítette, hogy amennyire megnyúlik az érési idő, úgy még júniusban is bőven lehet termés.

Az abonyi Szabados Ferenc őstermelő egy hete kezdett árusítani.

A görög eper nagyon veri a magyart – osztotta meg árusítási tapasztalatait a termelő.

– A magyar szinte eladhatatlan. Ezelőtt hat-hét évvel a jelenlegi többszörösét tudtuk értékesíteni, száz ládával is elkelt. Akkor még a magyar 800 forintért ment kilónként, igaz, a magyar munkások órabére is jóval alacsonyabb volt. A nagyon olcsó külföldi áruval sajnos teljesen ellehetetlenítik a hazai termelőket. Mint mondta: a termés egyébként átlagos, van némi fagykára is, de nem jelentős. Késik az érés, hiszen április közepén már szoktak árulni. A szabadföldi szamócája még fejlődésben van, a termések méretét viszont kicsinyli, úgy tűnik, sok lesz idén az apró szem. Még két-három hét kell, hogy az is piacra kerüljön.

– Csütörtökön kezdtük az árusítást. Felénk a fóliás szamóca most kezd igazán érni, de a szerény kereslet miatt viszonylagos túlkínálat van a szolnoki piacon. Tavaly sokkal magasabb árral indultunk, holott a költségek idén jelentősen megnövekedtek. A növényvédő szerek, a műtrágya ára két-háromszorosa a tavalyinak. A munkaerőköltség szintén drágult harminc százalékkal.

A magyar epernek komoly konkurenciája a görög, amit potom pénzért hoznak be az országba, így jóval olcsóbb. A minősége általában lényegesen elmarad a hazaitól, mivel többnyire félérett állapotban szedik le, és sokszor mesterségesen érlelik. A magyar vásárló viszonyt árérzékeny, így nagyobb a kereslet az olcsóbb görög eperre. A hazai termés várhatóan kevesebb lesz az előző évinél, az időjárás miatt a rügydifferenciálódás sokfelé nem optimálisan alakult, ezért kevesebb a virág. Viszont a minőségre nem lesz panasz, a fóliás is kiváló – fejtette ki Pozderka László.

Fegyverneknél hamarabb beérett

Huber István fegyverneki családi gazdálkodónál korábban érett az eper. Mint mondja: a fóliás lényegében már letermett, közepesen alakult.

– A szabadföldi szamóca május 1-jén kezdett virágozni, bár vontatott az érése. A tővirágok jelennek meg először, azok már április 10-én virágozni kezdtek. A fürtvirágok április végén kezdtek nyílni, van, ami most tart bimbós állapotban, míg másik el is virágzott. A harmadik turnus pedig még bimbós. A virágzástól kezdve három hét kell, hogy megérjen a gyümölcs. El fog húzódni a szezon, biztos, hogy lesz még június közepéig eper, közepes termésre számítok. Az apróbbakat kilónként 2000, a nagyobbakat 3000 forintért adom, ez nem drágább, mint a korábbi években, és bár sokallják, mivel nincs még sok, el is tudom adni – vallotta meg a termelő.