A Black Swan 2022 elnevezésű nemzetközi különleges műveleti gyakorlat bemutatóját, szakmai napját tartották meg csütörtökön Szolnokon, az Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázison – írja az MTI.

Sándor Tamás vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Parancsnokságának különleges műveleti szemlélője a helyszínen elmondta: a gyakorlaton Magyarország vezetésével valamennyi R-SOCC (Regional Special Operations Component Command – regionális különleges műveleti komponensparancsnokság) partnerország, így Ausztria, Horvátország, Szlovákia és Szlovénia katonái hajtanak végre feladatokat. Továbbá részt vesznek katonák Csehországból, Lengyelországból, Romániából és az Egyesült Államokból is – közölte.

Az eddigi eredmények közül kiemelte: tavaly elérték a „kezdeti műveleti képességet”. A mostani gyakorlat céljának nevezte ennek a tudásnak az elmélyítését. További cél, hogy 2024 végére elérjék a teljes műveleti készenlétet, és 2025-től már készenléti szolgálatba léphessenek.

A három ország – Magyarország, Szlovákia és Szlovénia – területén 12 napon át zajló gyakorlaton több mint 40 különleges műveleti feladatot végrehajtó 715 katona vesz részt kilenc nemzetből.

Sándor Tamás beszélt arról is, hogy a gyakorlat helyszínei Magyarországon alapvetően katonai területekre koncentrálódnak Szolnokon, Újdörögdön, Táborfalván, Szentesen, Várpalotán, Csobánkán, Ócsán, Hajdúhadházon. A vezérőrnagy hozzátette: a mostani gyakorlaton tizenhárom civil területen hajtottak végre műveleteket. Mint mondta, az is hozzátartozik a képességépítéshez, hogy a gyakorlóterek mellett civil, valós környezetben is gyakorolhattak a katonák.

Mint megtudtuk, az R-SOCC Szolnokon egy magyar vezetésű nemzetközi törzset állított fel, és onnan vezeti a műveleteket. A végrehajtásban a Magyar Honvédség 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár katonái más alakulatok és vezető egységek is jelentős szerepet vállalnak. Új elem, hogy a Terrorelhárítási Központ (TEK) állományát is bevonták a gyakorlatba.

A gyakorlat csütörtöki záróeseményén a „taktikai házban”, illetve a lőtéren volt bemutató, valamint sérültellátást és ejtőernyős ugrást tekinthettek meg a jelenlevők.

Az ejtőernyős ugrásnál a katonák fekete karszalagot viseltek Gál Szabolcs főtörzsőrmester, a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottjának világbajnoka, a szolnoki helikopterbázis katonája előtti tisztelgés jeleként.

Az eseményen mások mellett jelen volt Rob Stephenson, a NATO nemzetközi különleges műveleti parancsnokság helyettes vezetője.