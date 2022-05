Szalmakalapok, különféle csuhéból készített ajándéktárgyak sorakoznak Bencsik Márta otthonában. Munkáival korábban már négy alkalommal is elnyerte az iparkamara Magyar Kézműves Remek címét. A pandémia alatt viszont ismét korábbi hivatásához tért vissza, az elkészített szőnyeg pedig ugyancsak bekerült az elismert alkotások közé.

Bencsik Márta még tanulóként került az öcsödi szőnyegszövödébe a ’60-as években, tizennyolc évig dolgozott ott.

– Nagyszüleim, rokonaim laktak Öcsödön, anyukámék a békésszentandrási duzzasztónál éltek, így tizenhat évesen ide kerültem dolgozni, ez volt az első munkahelyem. A nagynénémnél laktam, onnan jártam a szövödébe. Szigorúak voltak a munkatársak, a lényeg az volt, hogy mennyi idő alatt gyorsul fel a kezem alatt a munka. A mintát le lehet nézni, ha téved az ember, könnyen ki tudja javítani. Először egy idős nénihez osztottak be párnak, aztán mikor egyre javult a tempóm, akkor mással is dolgozhattam – elevenítette fel a kezdeteket.

Akkoriban a perzsa és torontáli részlegen több száz nőt alkalmaztak, nem volt könnyű a munka, az egész napos ülés igénybe vette az embert.

– Fontos volt a minőség, de a gyorsaság is. Előfordult, hogy heten szőttünk egy szőnyeget.

Készítettünk darabokat a Parlamentbe, az Operaházba, de sokat vittek külföldre is.

– Egy négyzetméreten százezer csomó van, ilyenkor rengeteg a feszes szál, vaskulcsokkal csavartuk le és kapcsoltuk ki, akkorákat kellett húzni, hogy sokszor négyen-öten alig bírtuk – emlékezett vissza.

Márta az ott töltött évek alatt leérettségizett, majd mivel romlani kezdett az egészségi állapota, így munkahelyet váltott. Ekkortájt szeretett bele a szalmafonásba.

– Megláttam a szalmából készült műveket, annyira megfogott, hogy nem bírtam szabadulni. Kimentem a földekre, és összeszedtem azokat a szálakat, amiket a kombájn elhagyott, sokat próbálkoztam, mire sikerült megvalósítani a terveimet. Majd megtanultam a kalapfonást is – magyarázta.

A világjárvány is nehezítette kanyargós út vezetett ismét a szőnyegszövésig az életében.

– Van itthon szövőszékem, bár némiképp felújításra szorul, mert a két vége nem olyan stabil. Az anyagot is megvettem már korábban, a műhelyben zsákokban állt. A járvány idején elmaradtak a vásárok, gondoltam valami hasznossal foglalom el magam, így fogtam neki a szőnyegnek. Egy hagyományos mintát követtem némi áttervezéssel a közepén, mert az alapanyagom kevesebb volt, mint amennyire szükségem lett volna. Ketten három hónap alatt fejeztük be. A színösszeállítása miatt leginkább Erzsébet királynénak tudnám elképzelni, neki kellene felajánlani – mondta mosolyogva. Majd kiemelte: ezzel a gyönyörű darabbal szeretné felhívni a figyelmet: nem szabadna hagyni, hogy ez a mesterség kivesszen, egyebek mellett ezért is nevezte be a Magyar Kézműves Remek díjra.

A szakmai zsűri végül megítélte az elismerést, melyet Bencsik Márta az elmúlt hetekben vehetett át Budapesten.