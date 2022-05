Az egyik legfontosabb napirend az önkormányzat 2021-es zárszámadásának elfogadásáról szóló előterjesztés lesz.

Egyeztetnek az elmúlt évben megvalósult önkormányzati beruházásokról, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, közalapítványok előző évi gazdálkodásáról is.

A tanácskozáson dönthetnek a Jászberényi Tűzoltók Közhasznú Alapítvány kétszázötvenezer forintos támogatásáról. Az előterjesztések között több pályázat is szerepel.

Mivel az áprilisi képviselő-testületi ülésen levették a napirendről a piac további fejlesztését és az Eördögh-ház hasznosítását célzó pályázatot, most újra tárgyalnak a tervezett beruházásról. Ezeken túl jóváhagyhatják azt is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a Honvéd Jász Kaszinó korszerűsítésére.