Tiszatenyőn szinte minden köztéri virágot magról keltetnek ki az önkormányzat üvegházában. A település ezzel a módszerrel jelentős összegeket spórol ilyenkor tavasszal, a virágosítás főszezonjában.

– A rózsákat már kiültettük, emellett árvácskákat vásároltunk harmincezer forint értékben, melyekből körülbelül kétszáznegyven tő került a kaspókba. A tátikát, melyből ezer-ezerötszáz, illetve a bársonyvirágot melyből kétezer-kétezerötszáz kelt ki magról, a napokban ültetjük ki. Úgy mint tavaly, háromezerötszáz-négyezer virággal tudjuk szebbé tenni a közterületeinket – tájékoztatta hírportálunkat Hegedűs Pál kertész, az önkormányzat munkatársa.

Mi is megkezdtük az elmúlt napokban a virágosítást. Nagyobb méretű, úgynevezett kannavirágokat ültettük el, mintegy harminc darabot. Jelenleg azt számoljuk, mennyi apróbb virágot vásárolhatunk még, hogy az erre szánt mintegy négyszázezer forintba beleférjenek

– ezt már Bander József, Tiszapüspöki polgármestere nyilatkozta. Hozzátette, a színes virágok nagy részét a Szent István parkban ültetik majd ki. Az egyéb közterületekre, például a buszmegállókba leginkább muskátlik kerülnek, de virágba borulnak majd a tavaly kihelyezett rózsatövek is. Idén a villanyoszlopokba nem helyeznek kaspókat, mert a faluban jelenleg építik ki a gyorsinternetet, így a virágládák akadályoznák a munkálatokat.

Első lépésként háromszáz muskátlitövet ültetünk ki a falu forgalmasabb köztereire

– közölte hírportálunkkal Kőröstetétlen polgármestere. Pásztor Imre arról is beszámolt, hogy a szokásos helyszínekre, így a központba és a Jászkarajenői útra is biztosan jutnak az illatos növényekből, másutt azonban nem ültetnek majd.

A különféle virágok ugyanis jelentősen drágultak. Az elszabadult árak miatt ebben az esztendőben mintegy hétszázezer forintba kerül majd a virágosítás.

A háromszáz lelkes Csataszögön évek óta nagy hangsúlyt fektetnek a település arculatának javítására. A faluközpontban ennek érdekében számos virágot helyeznek ki a parkban kialakított ágyásokba, út menti virágtartókba.

Ősszel már ültettek ki áttelelő árvácskákat, melyek még virágoznak, de a parkban tulipánok is pompáznak. Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester elmondta, a héten érkezik meg száz tő megrendelt muskátli is, melyeket az út mentén elhelyezett tartókba ültetnek ki. A virágok forgalmazójától várnak még egynyári növényeket, többek között begóniát, mézvirágot, petúniát és bársonyvirágot is. Hamarosan ezek is kiültethető méretűvé nőnek, de az esetlegesen kipusztuló árvácskák helyére is egynyári virágok kerülnek majd.

Kreatív megoldást alkalmaznak

Csépán néhány éve egy környékbeli település mintájára régi, használaton kívüli kerékpárok felajánlását várták. A bicikliket a lakosság és az önkormányzat összefogásával színesre festették és a település különböző pontjain, mintegy díszítési céllal helyezték ki. A csomagtartókra kaspók is kerültek, melyekbe virágokat ültettek. A cserepeket épp a napokban gyűjtötték be, hogy egynyári növények kerülhessenek azokba.

– A lakosok, de a falun áthaladók is kedvelik ezt a kezdeményezést, a főút és mellékutak kereszteződései közül szinte mindhez jutott egy kék, zöld, sárga vagy piros bicikli – sorolta Pintér Csaba Gábor polgármester.