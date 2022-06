Minden évben június 10. és 20. között várható a tiszavirágzás, melyre többen hetekkel előtte elkezdenek készülődni, hogy megtalálják a legalkalmasabb helyet e természeti csoda megfigyelésére.

Szolnokon estéről estére a Tisza városi szakaszának partján is összegyűlnek az érdeklődők, pedig a rajzás leginkább a beépítetlen területeken jellemző. A lárvák ugyanis három évig nevelkednek az agyagos talajban, majd onnan bukkannak a felszínre, hogy táncukkal elkápráztassák az érdeklődőket.

Tálas László évek óta vezet túrákat Tiszainoka és Kürt térségében, június eleje óta figyeli a vizet, a virágzás jelei után kutatva. Szombaton a felszínen megjelent példányok száma megsokasodott, így vasárnapra már hivatalos túrát is hirdettek.

Tálas László tájékoztatása alapján vasárnap fél hétkor egy-egy „kóbor” hím kezdett megjelenni, elhagyva a számukra kijelölt parti sávot. A virágzás a déli körön, a kanyar előtt indult Inoka felé. Már a nap is teljesen lebukott, amikor a parti sáv benépesült és a nőstények kompenzációs repülése elérte a csúcsot, becslése szerint háromnegyed nyolc körül.

Tízezret meghaladó példányt láthattak.

A kérészek mindössze néhány órán át repülnek a víz felszíne felett. Az évek során energiát halmoznak fel magukban a vedléshez, a számunkra látható életszakasz egyetlen célja a szaporodás.

A Szolnoki ZöldErő nevű szervezet egyik tagja, Kovács Anita mutat egy apró rovart Beküldött fotó

A nőstény a lárvabőrből kibújik, a hímek körbeveszik, hogy meg tudják termékenyíteni. Ez adja a virágsziromra hasonlító formát is, melyről a jelenség a nevét kapta. A megtermékenyített petesejtek a vízre hullanak, majd beássák magukat a talajba.

Bár az összes elmélet sorra megdőlni látszik az évek alatt. Idén különös ez a késői időpont, eddig nem volt jellemző. Máskor már a rajzás vége felé jártunk, amikor ebben az évben még csak a csúcsot mutatja. A fotósok számára ez különösen fájó pont, hiszen a szép színekhez kell a napfény. A lemenő sugarak ugyanis szép megvilágítást biztosítanának a sárgásbarna rovaroknak

– emelte ki.

A kérészek táncának szemlélése egy röpke pillanatnyi megállásra buzdít a rohanó világban, talán ezért is kíváncsiak oly sokan az apró rovarokra.

2014 óta nem volt ekkora tiszavirág rajzás

Hétfőn a rajzás este negyed nyolc tájékán mintegy százezres nagyságrendet ért el, ez a szám azonban még növekedett. Az idei rajzás nőstény túlsúlyos, ami nyolc óra körül érte el az egymillió körüli csúcsot. A repülés egészen kilenc óráig, a teljes sötétedésig folytatódott.

Pénzbírság jár a jelentős természeti értéket képviselő állatok elpusztításáért

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordít a Tisza élővilágának védelmére, különösen a védett fajokra. Ezek közé tartozik a tiszavirág is. A nagy méretű kérészfaj igen érzékeny a vizek tisztaságára, sajnos Európából a tiszavirág szinte teljesen eltűnt már. Ezért is fontos, hogy megtegyünk mindent azért, hogy nálunk továbbra is fennmaradjon ez a ritkaság – olvasható a police.hu oldalon.

A védett egyedek állományára fokozott veszélyt jelent a horgászat céljából történő elpusztítás, az állat gyűjtése. A jogszabály a tiszavirág természetvédelmi értékét egyedenként 10 ezer forintban állapította meg. A természet védelméről szóló törvény alapján tilos a védett állatfajok egyedének elpusztítása, illetve az élő és az elhullott egyedek gyűjtése is. Szabálysértést követ el és százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki védett élő szervezet egyedét jogellenesen elpusztítja. Szintén büntetőjogi kategória az is, ha a rajzásba az elkövető kisgéphajóval szándékosan belehajt, és megzavarja, elpusztítja a kérészeket. Ezért a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állománya fokozott ellenőrzést végez a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és a halászati őrökkel.