Jól bevált a Magyar Falu Programban pályázati forrásából beszerzett, talaj menti szúnyoggyérítéshez rendszeresített, ködképző berendezés – számolt be róla Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester. A traktorral is vontatható mobil készülék nagy előnye, hogy segítségével akkor tudják irtani helyben a túlszaporodó csípős kis rovarokat, amikor csak szükség van rá. Három alkalommal már használták is az eszközt, ami beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a lakosok sem panaszkodnak szúnyoginvázióra. Megérkezett a szintén pályázati pénzből vásárolt daraboló is, amit szintén kipróbáltak már.