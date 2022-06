Markó Ferenc régóta foglalkozik települése épített és kulturális örökségével. A helytörténet-kutató nyaranta helyismereti tábor keretében mutatja be Abony templo­ma­it, kúriáit, szimbolikus szín­tereit. Teszi ezt azért, hogy a legifjabbak is megismerkedhessenek az egyes nevezetessé­gek történetével, sőt, rejtélyeivel is.

– Nem lesz ez másként idén sem, az augusztusi tábor során több jeles emléket tekintünk majd meg. Így például a katolikus és a református templomot, illetve a zsinagógát. Terveink szerint a Györe-kúria pincéjébe is lejutunk, ezt ugyanis eddig még nem látogattuk meg – részletezte lapunknak Markó Ferenc.

Miután elmondta: a kisváros hajdanán 36 kúriával büszkélkedhetett, mára viszont csak 13 őrzi a régi korok emlékét. A legnívósabb birtokok – a megmaradtak közül – a két Vigyázó- és a két Kostyán-kúria. Ezek műemléki szempontból is igen jelentős helyszínek.

Az abonyi örökségvédelem és értékőrzés pillanatnyi helyzete kapcsán a városházát is felkerestük, ahol megtudtuk: folytatódnak a kúriafelújítások a településen. Lőrinczy Veronika sajtóreferens tájékoztatása szerint a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiuma a közelmúltban három abonyi műemléképület felújításának és állagjavítási munkálatainak támogatásáról döntött.

Az önkormányzati tulajdonú épületek mellett immár a magántulajdonban lévő kúriák tulajdonosai is sikeresen pályázhatnak részleges felújításra.

– A fenti forrásból pályázati támogatást kapott az önkormányzat a Kálvin János utca 9. szám alatti Márton-kúria északi melléképületének részleges felújítására, összesen hárommillió forint értékben. Ebből az önkormányzat döntésének megfelelően nyílászárókat cserélnek és a homlokzatot újítják fel – hívta fel a figyelmet a szóvivő.

Majd hozzátette: a Jókai utca 10. szám alatti volt Lavatka-kúria nyílászáróinak felújítására három és fél millió forintot fordíthat egy vállalkozás, míg egy másik a Kécskei út 2. szám alatti Györe-kúria felújításának hatodik ütemére nyert el hárommillió forintot. A forrásból a főépület és portikusz külső állagmegóvási munkálatait végzik el.

Emellett az önkormányzat több műemlék helyreállítására kapott pályázati támogatást más kiíróktól. A kormány a Sivó-kúria részleges felújítását támogatta, ez a projekt hamarosan elkezdődik. A projekt teljes költsége mintegy 33 millió forint

– tájékoztatott a referens.

Ugyancsak a kormány, korábban – az EU társfinanszírozásával – 300 millió forintot hagyott jóvá két abonyi kúria felújítására. Ennek köszönhetően megújul és látogathatóvá válik az Ungár-ház és a Kostyán-kúria. Szintén állami támogatással renoválják a Nagykőrösi út 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú ingatlant, ahol egy úgynevezett „Civil Házat” alakítanak ki.

Lőrinczy Veronika érdeklődésünkre arról is beszámolt, hogy jelenleg egyik helyi műemlékük sem szerepel a Pest Megyei Értéktárban. A helyi tárban azonban már megtalálható a katolikus és a református templom, valamint az Abonyi Lajos Falumúzeum épülete és annak gyűjteménye.

Országos védettség alá tartozik többek között a Kostyán István-, a Márton-, a Sivó-, a Fábián- (majd Berg), a Györe-, valamint a Vigyázó-kúria és a Vigyázó-kastély. Ilyen védelmet élvez továbbá a zsinagóga, a református és a római katolikus templom egyaránt.