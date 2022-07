Huszár Arnold polgármester kedden közösségi oldalán jelentette be, hogy a rezsit érintő intézkedések és az infláció az önkormányzat költségvetését is megterheli, ezért a képviselő-testület hétfőn úgy döntött, idén nem tartják meg a falunapot.

A szórakozásnak nincs itt az ideje, most a felelős gazdálkodás kap teret.

– A civil szervezetek jóvoltából eddig is több programon vehettek részt a lakosok, illetve a jövőben is biztosítanak szórakozási lehetőségeket. Bízom benne, hogy megértik és elfogadják a testület döntését – fogalmazott a polgármester. Szeptember utolsó vasárnapján a búcsút megtartják, valamint tervezik a falukarácsonyt is.