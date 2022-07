A megyeszékhelyről Jászkisér felé vezető út közel két kilométeren újulhatott meg. A fejlesztés jelentőségét növeli, hogy a szakaszon majdnem három évtizeddel ezelőtt végeztek utoljára munkálatokat. A Magyar Falu Programból megvalósuló beruházásra négyszáztízmillió forintot költöttek.

Tízmilliárdos fejlesztés várható a megye útjain

Kovács Péter, a Magyar Közút Nonprofit Zrt Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatója a fejlesztés részleteiről beszélt a hivatalos átadó ünnepségen szerdán.

– A jobb közlekedési feltételek javítják az itt élők életminőségét és a települések versenyképességét. Idén mi is több mint tízmilliárd forint értékű beruházást tervezünk megvalósítani a megye közel ezernégyszáz kilométer hosszú közúthálózatán – foglalta össze az esedékes munkálatokat.

Hozzátette: az útszéli pályaszerkezet-cserét követően a felületen új kötő- és kopóréteget építettek be, valamint új földpadkát alakítottak ki. A közlekedésbiztonság javítása érdekében új burkolatjeleket festettek fel, a KRESZ táblákat is kicserélték. Két pár buszöblöt is korszerűsítettek.

Most már kifogástalan út vezet a megyeszékhelyre

– A térség fejlesztéséért dolgozunk. Az elmúlt évtizedek során látható a besenyszögiek szempontjából a fejlődés, melynek hátterében rengeteg munka áll – mondta a helyszínen dr. Kállai Mária, a térség országgyűlési képviselője.

Szolnokra most már kifogástalan úton, minőségben lehet eljutni. Együtt javulnak a települési közszolgáltatással a falvak intézményei és a hozzájuk tartozó infrastruktúra. Az út elkészülte jól illeszkedik a komplex, előremutató programba.

Dr. Kállai Mária szerint minden út nagyon fontos – a ház előtti járdától kezdve a kerékpárúton át a faluból kivezető, vagy éppen az egyik települést a másikkal összekötőig.