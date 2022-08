A település földrajzi környezetére a 85–91 méter közötti tengerszint feletti magasságú tökéletes síkság jellemző. Déli részének éves csapadékösszege 480–500 milliméter közötti, vagyis a térség az ország legszárazabb területei közé tartozik, átlagos évi csapadékösszege 517 milliméter, a vegetációs időszak csapadéka jellemzően 300 milliméter alatti – olvasható a dokumentum anyagában. Mint írják: Szolnokon a napsütéses órák éves összege átlagosan 2037 óra, de évről évre nagy változékonyságot mutat.

A város hőhullámokkal szembeni kitettsége pedig nagyon erős.

Hőtérképen a vasútállomás

A tanulmány arról is beszámol, hogy a legjelentősebb hőhatás a vasútállomáson és az egyes iparterületeken tapasztalható, számos helyen azonban a jelenség már a közeli lakórészekre is átnyúlik. Ennek oka lehet a nagy betonfelületek kisugárzása, valamint az átszellőzési viszonyok sérülése. Az egyik ilyen a vasútállomás váróterme előtti terület. Hőhullám idején a váróterem előtti parkoló és park, a 24 emeletes toronyház nyugati oldala és a Jubileum téri lakótelep is veszélyeztetett.

A hőhullámokkal szembeni sérülékenység szempontjából ugyancsak vizsgálandó helyszín a Hetényi kórház, hiszen jelentős számú kockázati csoport tartózkodik a területen.

A hőtérképezés alapján a kórház területe nem jelentősen kitett, azonban néhány helyen a kórház belső udvarában érdemes lehet növelni a hűtő hatást. Emellett hőszigetek alakulhatnak ki a Széchenyi-lakótelepen és környékén.

Drasztikusan fogyatkozó népességgel számolnak

A megyeszékhely népességének alakulásáról is számos információt közölt a riport. Eszerint Szolnok lakosságának (2021-es adat: 67 658 fő) valószínűleg több mint kétharmada, azaz 3-ból 2 fő kitett a hőhullámok kockázatának. Ebből a szempontból különösen az egyedül élő idősek (a városban 15 406 fő 65 év fölötti idős él), és a kisgyermekek (közel 3129 fő 6 év alatti kisgyermek) veszélyeztetettek.

A lakosság számának csökkenése folyamatos, amely középtávon is folytatódik majd, 2050-re a jelenlegi lakosság 30 százalékkal tovább csökken – közölték.

Aszály és vízhiány jellemzi a térséget

Az Országos Meteorológiai Szolgálat által mért adatok alapján 1971 és 2000 között a térségében az évi átlagos csapadékösszeg 475–500 mm között mozgott. Ez alapján az érintett terület Magyarország legszárazabb területei közé sorolható – hívták fel a figyelmet. Szolnok elmúlt 34 évi (1985–2018) csapadékadataiból is látható, hogy egyrészt csökken az éven belüli csapadékos napok száma (vagyis nő az egy alkalommal lehulló csapadék mennyisége), másrészt rendkívül jelentős különbségek vannak az éves csapadékok mennyiségében. 2003-ban például 319 mm, míg 2010-ben 835 mm eső esett.

Kiemelt szempont a kibocsátás csökkentése

Szolnok üvegházhatású gázkibocsátás leltára alapján egyértelműen látszik, hogy a legjelentősebb kibocsátásokért – az országos tendenciákkal megegyezően – az energiafelhasználás, elsősorban a lakossági fűtés és ipari szektor energiafelhasználása a felelős, így a legjelentősebb kibocsátás csökkentését célzó intézkedéseket is erre a szektorra érdemes meghatározni. Az energiafogyasztáson belül fontos kiemelni, hogy a földgázfogyasztás szektoronkénti megoszlását vizsgálva szembetűnő volt a lakosság nagyarányú részesedése – összegzi az elemzés.